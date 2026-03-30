MEGAN MARKL SE ZAKAČILA SA KRALJICOM OKO HRANE NA VENČANJU: Pobesnela je oko jedne stvari, pa je Elizabeta stavila na svoje mesto

Megan Markl i princ Hari su se venčali 2018. godine, ali pripreme njihovog venčanja nisu prošle bez tenzija. Poznato je već da su se oko haljina za deveruše sukobile Kejt i Megan, ali se buduća nevesta posvađala i sa britanskom kraljicom oko hrane koja se služila na prijemu posle venčanja.

Foto: Profimedia
Pripreme venčanja su uvek neizbežno stresne i uzbudljive, a kada je u pitanju kraljevsko venčanje, verujemo da je sve mnogo izraženije.

Časopis Brides je pisao da se Megan Markl na degustaciji hrane pre venčanja sa princem Harijem 19. maja 2018. godine sukobila sa kraljicom Elizabetom Drugom nakon što je Megan izrazila zabrinutost zbog veganskog jela.

Kraljevska biografkinja Kejti Nikol je u knjizi "Nova kraljevska porodica" podelila detalje o degustaciji hrane, koja se održala u Vindzorskom zamku istog meseca kada i venčanje.

Nikol je napisala da je Megan Makl probala jedno od veganskih jela koja su bila poslužena na prijemu i da je izrazila svoju zabrinutost u vezi sa obrokom, što je iznenadilo kraljicu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Megan je bila u zamku da proba neka od jela i rekla je jednom od ugostitelja da može da oseti ukus jajeta- napisala je Nikol dodajući:

- Prilično se uznemirila, rekavši da je jelo trebalo da bude vegansko i makrobiotičko, kada je iznenada kraljica ušla i rekla Megan, u ovoj porodici ne razgovaramo sa ljudima na taj način.

Kako je časopis Brides pisao, nije jasno da li je to pomenuto jelo na kraju prošlo seleciju za prijem, ali Bakingemska palata podelila šta je posluženo na ručku, uključujući izbor kanapea, od grilovanih engleskih špargli umotanih u kambrijsku šunku do tradicionalnog tartara od paradajza i bosiljka sa balzamiko perlama.

Poširana piletina iz slobodnog uzgoja u blago začinjenom jogurtu sa pečenom kajsijom takođe se našla na listi, kao i topli štapići špargle sa mocarelom i paradajzom.

Takođe su se služila i jela poput poput vindzorske svinjetine pečene 10 sati sporo sa kompotom od jabuka i čvarcima – a za desert je bio dostupan izbor makaronsa i tartaleta.

Prava poslastica bila je naravno svadbena torta Harija i Megan koju je napravila Kler Ptak, sa sirupom od zove napravljenim na imanju kraljice Elizabete u Sandringemu od drveća zove sa imanja, kao i lagani biskvit napravljen po meri za Harija i Megan sa filom od amalfijskog limunovog krema i krema od zove.

Torta je bila ukrašena sa 150 svežih cvetova, uglavnom britanskih, uključujući božure i ruže. Na prijemu je bilo prisutno 600 gostiju, objavio je časopis „Neveste“.

Pored ručka, održan je i večernji prijem koji je priredio princ Čarls u Frogmor kući. Gosti su se častili „prljavim pljeskavicama“ i pili poseban koktel napravljen od ruma i đumbira, slatko nazvan „Kad je Hari sreo Megan“.

(Glossy)

