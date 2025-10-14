MISTERIOZNI ŽIVOT KRALJA ITALIJANSKIH CIPELA: Bračna idila sa učiteljicom Laurom prekinuta posle PLJAČKE, drugoj ženi niko ne zna ni ime

Čezare Paćoti, italijanski kralj cipela, iznenada je preminuo u 68. godini

Cipele sa njegovim potpisom neponovljiv su spoj luksuza, stila i vrhunske udobnosti. Oštre, smele štikle inovativnog dizajna, često ukrašene krznom ili kristalima, ali i zaštitni znak – simbol bodeža između imena i prezimena, osvojili su mnoge poznate dame. Brend će, nažalost, morati da nastavi bez svog osnivača. Čezare Paćoti (Cesare Paciotti), kralj italijanske obuće, iznenada je preminuo u 68. godini.

Čuveni italijanski dizajner nije odmah ušao u svet mode, iako ga je ta sfera od malih nogu zanimala, a ni njegovoj kreativnosti nije bilo kraja. Čezare Paćoti (Cesare Paciotti) studirao je dramu, lepe umetnosti i muziku na prestižnom univerzitetu u Bolonji, putovao svetom i uživao, dok nije doao trenutak da nasledi očev posao.

Paćoti stariji osnovao je 1948. godine kompaniju koja se bavila proizvodnjom ručno izrađene, zanatske obuće, a kada su na čelo porodičnog biznisa 1980. stigli buduće veliko ime u svetu cipela i njegova sestra Paola, počela je internacionalna priča i okrenuta jedna od ključnih stranica u antologiji italijanske mode.

"Ikonični špicasti bodež, simbol brenda, ostaće večna deklaracija identiteta i hrabrosti. Pamtićemo ga po zavodljivom stilu i izuzetnoj ljudskosti i velikodušnosti", navodi se u zvaničnom soapštenju povodom smrti proslavljenog dizajnera, koji je preminuo u rodnom mestu Ćivitanova Marke, u centralnoj Italiji.

A pre jedva mesec dana, na Nedelji mode u Milanu, prepoznatljive štikle sa njegovim potpisom Cesare Piaciotti i pozlaćenim bodežom hodale su glamuroznom pistom... Često je govorio da je njegov rad "pokušaj da se ispravi jedna mala greška koju je napravio Bog kada je stvorio žene bez potpetica".

Prema prvim izveštajima, Paćotija je na podu pronašla kućna pomoćnica, koja je odmah obavestila hitnu pomoć. Nažalost, svi pokušaji reanimacije bili su uzaludni. Čezare je iza sebe ostavio dvoje dece iz prvog braka sa Laurom Leonori, kao i trogodišnju ćerku koju je dobio sa drugom ženom.

Privatni život slavni Italijan uvek je čuvao daleko od očiju javnosti. Dugo niko nije znao ko je misteriozna Laura, s kojom se venčao 2007. godine. No, italijanski mediji uspeli su da joj uđu u trag. Radila je kao učiteljica u lokalnoj osnovnoj školi i takođe je iz regiona Marke. Od prvog dana trudila se da se drži dalje od glamura oko kojeg se vrteo svet njenog supruga i retko kad su se pojavljivali zajedno na crvenom tepihu.

Venčali su se u romantičnoj Veneciji, bez previše pompe. On – kreativac, vizionar, uspešan preduzetnik, vlasnik jednog od najpopularnijih brendova sa oznakom "made in Italy", a ona – uravnotežena i diskretna ličnost, koja mu je pružala tihu podršku iz senke.

No, sreća nije dugo trajala. Rastali su se posle šest godina, a zvanično se razveli 2016. Veruje se da je idilu prekinuo traumatičan događaj iz marta 2011, kada su se našli na meti pljačkaša. Naime, jedne noći grupa kriminalaca provalila je u vilu, napala ih i pod pretnjom oružjem vezala. S njima je tada bila i tromesečna ćerkica, pa nisu smeli da rizikuju.

Iako lopovi nisu odneli mnogo: nekoliko starih satova, porodični nakit i gotovinu u vrednosti od nekoliko hiljada evra, za dizajnera je to bilo užasno iskustvo koje je duboko uticalo na njegov lični život. U godinama koje su usledile Paćoti se suočavao i sa manjim nezgodama, poput one iz 2013. godine, kada je na trenutak izgubio kontrolu nad džipom i završio u reci Kjenti, srećom bez ozbiljnijih povreda.

Uprkos razvodu, Laura i Čezare Paćoti ostali su u bliskim odnosima, pre svega zbog ćerke Ludovike i sina Đuzepea. Iako su je novinari opsedali, ona je odlučila da ćuti. Nije davala intervjue, niti prisustvovala događajima vezanim za brend ili bivšeg muža. Živi povučeno, posvećena je poslu i deci. Takav izbor u potpunosti je u skladu sa njenom rezervisanom prirodom, i svakako zaslužuje poštovanje i divljenje, zaključuje italijanski Di Lei.

