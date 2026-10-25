NAPUSTIO HOLIVUD NA VRHUNCU SLAVE: Zvezda „Čuvara plaže“ prošla je kroz težak životni period (FOTO)

Francuski glumac Dejvid Šarve, koji je stekao planetarnu slavu ulogama u kultnim serijama "Čuvari plaže" (Baywatch) i "Melrose Place", otkrio je da je odluku da zauvek napusti Holivud doneo prvenstveno zbog bolnog iskustva iz sopstvenog detinjstva.

Želeo je da svojoj deci pruži porodičnu sigurnost i potpunu posvećenost koje je njemu beskrajno nedostajalo dok je odrastao.

Gostujući u surovoj rijaliti emisiji "Special Forces: World's Toughest Test", glumac je sa suzama u očima govorio o teškom odnosu sa ocem koji je napustio njegovu majku još pre nego što se on rodio:

- Otac je napustio moju majku pre nego što sam se rodio. To vas neverovatno boli kao dete, jer neprestano tražite tu povezanost i osećaj pripadnosti. Nisam imao nikakav odnos sa ocem, pa sam iz tog razloga svu svoju ljubav usmerio ka svojoj deci.

Kako je objasnio, upravo je to traumatično iskustvo presudilo da pregazi glumačku karijeru u trenutku kada je bio na vrhuncu slave:

- Mislim da je to verovatno bio glavni razlog zbog kojeg sam odlučio da odem iz Holivuda. Rekao sam sebi u lice: "Neću uraditi ono što je moj otac uradio meni. Neću to nipošto priuštiti svojoj deci!"

Šarve sa bivšom suprugom, poznatom voditeljkom i glumicom Bruk Burk, ima dvoje dece — ćerku Rejn i sina Šaju. NJihov brak trajao je od 2011. do 2018. godine, dok je razvod zvanično okončan 2020. godine.

Iako je njegova želja da bude prisutan u svakom trenutku odrastanja svoje dece bila neupitna, glumac je iskreno priznao da mu nagli prelazak iz sveta reflektora i glamura u običnu svakodnevicu uopšte nije lako pao.

- Prve tri godine bile su mi izuzetno teške. Prolazio sam kroz opasnu vrstu depresije. Jednostavno sam izgubio sopstveni identitet.

Nakon decenija provedenih u samom vrhu šou-biznisa, morao je iznova da pronađe novi smisao i prilagodi se životu u kojem gluma više nije bila u središtu njegovog dana. Ipak, kako je istakao, najvažnije mu je bilo da svojoj deci ličnim primerom pokaže šta zaista znače ljubav i posvećenost.

Šarve je i ranije govorio o tome koliko mu je bilo teško da uskladi holivudsku karijeru i porodične obaveze, prvenstveno zbog čestih putovanja i višemesečnih snimanja van Los Anđelesa. Zbog toga se odjednom okrenuo sasvim drugim poslovima — uključujući i građevinarstvo — kako bi svako veče bio kod kuće sa svojom decom.

Posle dve decenije pauze ponovo pred kamerama

Nakon duge pauze, Šarve se konačno vratio na televizijske ekrane kao učesnik pete sezone spektakla "Special Forces: World's Toughest Test", u kojem poznate ličnosti prolaze kroz brutalne fizičke i psihičke izazove inspirisane pravom obukom specijalnih vojnih jedinica.

Kako je ranije objasnio za magazin People, jedan od glavnih motiva da prihvati ovaj poziv bio je i taj što njegova deca do sada uopšte nisu imala priliku da ga gledaju na televiziji ili na filmskom platnu.

Tokom naporne pripreme trenirao je zajedno sa sinom, dok je psihološki deo takmičenja smatrao posebno izazovnim. Šarve je tako, posle više od dve decenije odsustva sa malih ekrana, dobio sjajnu priliku da se ponovo pojavi pred publikom — ali ovoga puta i da svojoj deci ponosno pokaže deo karijere koju je svojevremeno svesno žrtvovao zbog njih.

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