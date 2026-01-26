NAŠA DECA SE RAZBOLJEVAJU I DO DESET PUTA GODIŠNJE, A U JAPANU SAMO JEDNOM:Evo šta rade Japanci svaki dan i besplatno je!

Zašto neka deca gotovo nikada ne dobiju prehladu, dok se druga razbole i po desetak puta godišnje. Japanski pedijatri godinama ukazuju da odgovor nije u genetici, skupim suplementima niti u takozvanim „jakim“ imunim sistemima, već u jednoj jednostavnoj navici koja se u Japanu uči još od ranog detinjstva.

Reč je o ispiranju usta i grla čim se dođe kući. U japanskim porodicama, školama i vrtićima ova praksa je podjednako uobičajena kao pranje ruku. Deca se već oko druge godine života, kroz igru i uz pomoć roditelja, uče da isperu usta vodom, često blago posoljenom, pre nego što nastave sa dnevnim aktivnostima.

Objašnjenje je jednostavno i zasnovano na biologiji. Većina respiratornih virusa ne započinje infekciju u plućima. Oni najpre ulaze kroz usta, grlo i nosne prolaze, gde se zadržavaju na površini sluzokože pre nego što uspeju da se vežu za ćelije i započnu razmnožavanje. Upravo taj kratki period predstavlja „prozor“ u kojem je moguće ukloniti veliki deo virusa pre nego što dođe do infekcije.

Ispiranje usta i grla pomaže da se virusi fizički uklone sa sluzokože, smanji ukupno virusno opterećenje i prekine rani stadijum razmnožavanja. Slana voda dodatno stvara nepovoljno okruženje za mikroorganizme, zbog čega se oni teže umnožavaju. Zato se ova navika u Japanu ne smatra lečenjem, već prevencijom.

Roditelji u Japanu često primećuju i dodatne koristi. Deca imaju manje upala grla, zdravije desni i zube, svežiji dah i ređe alergijske reakcije. Opšte zdravstveno stanje u sezoni prehlada i gripa znatno je stabilnije, a oporavak, kada do infekcije ipak dođe, kraći i blaži.

Na to je ukazala i japanska pedijatrica dr Tanaka, koja je upoređivala učestalost prehlada kod dece istog uzrasta u Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Dok japanska deca u proseku imaju jednu do dve prehlade godišnje, kod američke dece taj broj dostiže i osam do dvanaest. Biologija je ista, razlika je u svakodnevnim navikama.

Ipak, ova metoda se retko promoviše van Japana. Razlog je, prema rečima same dr Tanake, prilično jednostavan. Suviše je jednostavna, nema finansijski potencijal, ne uči se sistematski na medicinskim fakultetima, a roditelji su često naviknuti da rešenje potraže u lekovima, umesto u rutini.

U japanskoj praksi, ispiranje se preporučuje po povratku kući, nakon boravka u javnom prevozu, pre obroka i pri prvim znacima slabosti. Ne zahteva posebnu opremu, dovoljne su topla voda i mala količina soli, a ceo postupak traje svega minut. Usta se ispiraju oko trideset sekundi, zatim se grlo blago grgolji još tridesetak sekundi, nakon čega se tečnost ispljune.

Suština ove navike nije u spektakularnim rezultatima preko noći, već u doslednosti. Rutina, kako kažu japanski lekari, uvek pobeđuje otpor. Kada se mala preventiva ponavlja svakog dana, ona dugoročno oblikuje zdravlje.

Snažan imunitet, poruka je koju ova praksa nosi, ne gradi se uvek dodavanjem još suplemenata i preparata. Ponekad se gradi uklanjanjem pretnji na samom ulazu u organizam. Očistite prolaz, zaštitite sistem i dozvolite telu da uradi ono što već zna da radi.

(Nova)

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