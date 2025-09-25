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SVI MISLE DA JE UZROK PUTER I CRVENO MESO: Ovih 5 svakodnevnih navika mogu izazvati srčani udar!

Godinama se crveno meso i puter ponekad krive kao krivci koji doprinose nastanku srčanih oboljenja. Ali sve više dokaza ukazuje na drugog krivca koji može naštetiti kardiovaskularnom zdravlju.

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Foto: Deposit/suriyaphoto
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 Većina nas nije svesna i nikada ne bi pomislila da bi to mogao biti razlog srčanih udara koji se povećavaju iz sekunde u sekundu. Moderna hrana i način života tiho potkopavaju sposobnost tela da proizvodi azotni oksid, molekul koji je neophodan za održavanje funkcionalnosti krvnih sudova i zdravlja srca.

Dr Erik Berg, obučeni stručnjak za dobrobit i autor bestselera, upozorava kako potencijalno smanjenje azotnog oksida može značajno dovesti do srčanog udara.

Šta je azot‑oksid i zašto je važan

Azot‑oksid opušta krvne sudove, poboljšava cirkulaciju i štiti od stvaranja naslaga; smanjenje njegove proizvodnje vodi do povišenog pritiska, većeg rizika od moždanog udara i srčanog udara.

Rafinisani šećer i prerađena brašna

Česta konzumacija rafiniranog šećera i belog brašna brzo podiže nivo šećera u krvi, izaziva upalu u zidovima krvnih sudova i povećava oksidativni stres, što narušava endotel i smanjuje stvaranje azot‑oksida.

Biljna rafinisana ulja i pržena hrana

Suncokretovo, kukuruzno i sojino ulje, često korišćena u brzoj hrani, sadrže nezdrave masne kiseline i lako oksidiraju pri zagrevanju; dugotrajna upotreba povezana je sa hroničnom upalom i smanjenjem elastičnosti arterija.

Pušenje i e‑cigarete

Dim iz cigareta i isparenja iz vaping uređaja razaraju endotel i uništavaju postojeće molekule azot‑oksida, a pušači pokazuju značajno niži nivo azot‑oksida i veću učestalost vaskularnih bolesti.

Antiseptičke vodice za usta

Neka antiseptička sredstva za ispiranje usta uništavaju bakterije koje iz hrane pretvaraju nitrate u azot‑oksid; svakodnevna upotreba jakih antibakterijskih vodica može smanjiti nivo azot‑oksida i podići krvni pritisak.

Kako podržati zdrav nivo azot‑oksida

Lekari savetuju smanjenje rafinisanih šećera i prerađenih ugljenih hidrata, izbegavanje industrijski rafinisanih ulja, prestanak pušenja i oprez pri svakodnevnoj upotrebi jakih antiseptika za usta; uz to preporučuju ishranu bogatu prirodnim izvorima nitrata i antioksidansima koji podržavaju endotel i proizvodnju azot‑oksida

(Krstarica)

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