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NAŠA PEVAČICA SEBI NIKADA NEĆE OPROSTITI JEDNU STVAR : Zbog turneja je retko bila sa decom, a ovo ćerkino pitanje ju je slomilo

Vera Matović godinama trpi glasine o bogatstvu, dok nosi emotivni teret zbog odsustva od porodice tokom turneja.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A./ A.H.
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Dok estrada godinama bruji o njenom milionskom bogatstvu i raskošnom domu na Dedinju, folk pevačica nosi emotivni teret i uspomene na trenutke kada je porodica trpela zbog njenih turneja. Pevačica Vera Matović ranije je govorila o svojoj deci i koliko je njen posao loše uticao na njih, odnosno šta su joj zamerili.

Naime, Vera Matović i njen suprug, harmonikaš Ratomir Matović, decenijama uživaju u skladnom braku. NJihovu najveću radost predstavljaju ćerka Violeta i sin Miljan, koji su uprkos velikoj popularnosti svojih roditelja odabrali da žive mirnim životom, daleko od estrade i medijskog eksponiranja.

Vera sa velikim ponosom ističe akademske uspehe svojih naslednika: ćerka Violeta je doktor nauka na temu „Terorizam” i živi u Beogradu, dok je sin Miljan završio Ekonomski fakultet u Americi.

Trenutak koji joj je slomio srce

Međutim, dugogodišnji muzički uspeh imao je svoju visoku cenu. Zbog neprekidnih nastupa i turneja koje su se nizale od Nemačke i Austrije pa sve do Holandije, Vera i njen suprug nisu mogli u potpunosti da isprate odrastanje svoje dece. Bilo je perioda kada tokom čitavog meseca sa ćerkom nisu provodili ni pet dana, pa su decu najčešće čuvale baka i osobe od poverenja.

Pevačica se i danas sa suzama priseća najtežeg momenta u životu. NJena ćerka je tokom posete drugarici videla kako njeni roditelji posle posla zajedno sedaju za sto. Nakon toga uputila je majci pitanje koje je Veru duboko potreslo: „Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?”. Zbog tog trenutka pevačica je ozbiljno razmišljala da zauvek napusti muzičku karijeru, ali ju je publika neprestanim pozivima na nastupe zadržala na sceni.

Vila od 4 miliona evra i suze zbog medijskih natpisa

Pored bogate muzičke karijere, Vera je decenijama pametno ulagala novac u antikvitete, stilski nameštaj i umetničke slike. Danas živi na Dedinju u kući čija se vrednost procenjuje na skoro 4 miliona evra, što je svrstava među najskuplje nekretnine na estradi.

Ipak, česte priče u javnosti o njenom imetku pevačici ne donose mir, već duboku bol i suze. Vera ističe da pošteno plaća porez i da novac ne drži u inostranstvu već u Srbiji, te ogorčeno poručuje da oni koji je kritiku ne vide koliko je truda, krvi i znoja uložila, niti koliko je tokom svih tih godina manjkala svojoj deci.

(Blic)

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