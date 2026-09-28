Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NEĆE ME VOLETI MUŠKARCI U SRBIJI ZBOG OVOGA": Nina Seničar otkrila da ne podnosi jedan naš običaj

Nina Seničar uživa u skladnom braku sa milionerom iz Amerike, a u jednom podkastu je otkrila šta misli o običaju koji Srbi imaju.

1790582089_1779014857_profimedia-1099603422.jpg
Foto: Profimedia/ Manuele Mangiarotti, IPAIPA
Oglas

Glumica Nina Seničar u braku je sa holivudskim glumcem Džejmsom Elisom sa kojim ima dvoje dece. Par godinama živi u Los Anđelesu u luksuznoj vili od 4,5 miliona dolara, a ona je jednom prilikom govorila o svojim stavovima na temu muško - ženskih odnosa.

Nina je rekla da je svesna da će je muškarci osuditi zbog izjave, ali da ona prosto ne razume kako mogu da se vesele dok im je žena u porodilištu.

"Jako me sad neće voleti muškarci u Srbiji, ali meni je nezamislivo da se žena porađa, a da si ti u kafani, piješ sa društvom i da si posle mrtav pijan. Ne krivim muškarce, jer se to kod nas jednostavno tako desilo, jer kod nas muškarci nisu mogli da budu na porođaju. Šta će čovek da radi ako porođaj traje, lupam, 20 sati? Verovatno se to tako spontano desilo, kao, ajde da budem sa društvom", rekla je tada ona za podkast "Jednostavno roditelji", pa otkrila šta misli o očevima koji pelenu jednom nisu promenili:

"Ja bih te ljude..., ne znam šta bih im uradila stvarno. To su te neke stvari u kojima ti kao osoba ne učestvuješ, a zapravo su toliko bitne i dete i za tebe i za vas kao par. Ali ima i fenomenalnih očeva, zaista, neću da generalizujem".

Nina je onda rekla da je njen muž prisustvovao porođaju, ali i da jednako preuzima odgovornost za sve ono što je vezano za negu bebe.

"On bi našao zamenu za dežurstvo za tih 20 minuta, doleteo, okupao me, stavio da spavam i vratio se. Niko njega nije naterao na to, on je to zaista želeo".

Živi u vili od 4,5 miliona dolara

Vila u kojoj Nina živi sa porodicom u Los Anđelesu procenjena je na 4,5 miliona dolara.

Kuću u američkom stilu kupio je Ninin suprug, a reč je o objektu prvobitno sagrađenom još 1919. godine.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas