NEKADA SU JOJ SE PODSMEVALI, A DANAS JOJ ZAVIDE: Supruga Meta Dejmona rodila četiri ćerke, a jedna je prava lepotica

Na dodeli CFDA Fashion nagrada, Isabela Dejmon zablistala je u srebrnoj haljini, dok je njen otac ponosno stajao pored nje.

Dodela CFDA Fashion nagrada okupila je brojne poznate ličnosti, a među njima se našao i holivudski glumac Met Dejmon. Ipak, ovog puta pažnju nije privukao samo on već i njegova 20-godišnja ćerka Isabela, koju je poveo kao pratnju na svečani događaj.

Otac i ćerka pojavili su se u elegantnim izdanjima i odmah privukli poglede fotografa. Met je odabrao klasično crno odelo na dvoredno kopčanje, dok je Isabela zablistala u dugoj srebrnoj haljini ukrašenoj resama i mrežastim uzorkom u obliku rombova.

Neobičan dizajn i detalji na haljini podsetili su na glamur starih holivudskih vremena, a Isabela je čitav stajling upotpunila visoko podignutom, blago razbarušenom punđom i šminkom u tamnijim tonovima.

Ipak, najlepši prizor večeri zabeležen je tokom zajedničkog fotografisanja. Met i Isabela nisu skidali osmehe s lica, a glumac nije mogao da sakrije koliko je ponosan na svoju naslednicu. NJegov pogled i način na koji je pozirao pored ćerke mnogima su bili posebno simpatični.

Fotografije su brzo privukle pažnju, a Isabela je još jednom pokazala da ima istančan osećaj za stil.

Ismevali su ga zbog izbora supruge

NJihova veza ubrzo je postala tema svetskih medija.

Mnogi nisu mogli da shvate zašto je jedan od najpoželjnijih glumaca sveta izabrao ženu koja nije slavna.

Pojedini su otvoreno komentarisali da je "oženio običnu konobaricu", dok su drugi naglašavali da je Lusijana već imala dete iz prethodne veze.

Međutim, Dejmon se nikada nije osvrtao na takve komentare. Umesto toga, posvetio se porodici i izgradio život daleko od holivudskih skandala.

Tajno venčanje i velika porodica

Met Dejmon i Lusijana Barozo venčali su se u decembru 2005. godine na intimnoj ceremoniji u NJujorku, daleko od očiju javnosti.

Već naredne godine dobili su ćerku Izabel.

Porodica je nastavila da raste, pa su 2008. dobili Điju Zavalu, a 2010. godine i najmlađu ćerku Stelu.

Met je od prvog dana prihvatio i Aleksiju kao svoje dete, a danas često ističe da nikada nije pravio razliku između nje i njihove zajedničke dece.

Koliko mu porodica znači pokazao je i tetovažom na kojoj se nalaze imena svih njegovih ćerki.

Pravilo koje nikada ne krše

Iako je zbog posla često na različitim krajevima sveta, Met Dejmon i njegova supruga imaju jedno važno pravilo koje poštuju godinama.

Nikada ne provode razdvojeni više od dve nedelje.

Glumac je više puta istakao da u ugovore za snimanje filmova unosi klauzulu koja mu omogućava da pravi pauze kako bi mogao da bude sa porodicom.

Upravo zbog toga retko prihvata projekte koji bi ga mesecima odvojili od supruge i dece.

U čemu je tajna njihovog braka?

Dok mnogi pokušavaju da otkriju recept za dug i srećan brak, Lusijana smatra da odgovor nije komplikovan.

– Oboje smo zahvalni što smo se upoznali. Nikada naš odnos nismo uzimali zdravo za gotovo. Naravno da postoje usponi i padovi, ali zajedno prolazimo kroz sve i trudimo se da nam život bude lep i zabavan – rekla je jednom prilikom.

NJihova svakodnevica daleko je od glamura kojim odiše Holivud. Porodica im je oduvek bila važnija od popularnosti, a upravo zato mnogi smatraju da su uspeli da sačuvaju ono što je u svetu slavnih najteže – mir, poverenje i bliskost.

Gotovo dve decenije nakon venčanja, Met Dejmon i Lusijana Barozo i dalje važe za jedan od najzaljubljenijih holivudskih parova. NJihovi zajednički izlasci i fotografije sa odmora pokazuju da među njima i dalje postoji ista nežnost kao i prvog dana, a njihova priča ostaje dokaz da najveće ljubavi često nastaju onda kada ih najmanje očekujemo.

(Stil)

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