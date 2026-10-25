„NEKO MORA DA ZAŠTITI OVU DEVOJČICU“: Hilarija Boldvin izazvala bes javnosti (VIDEO)

Izgled i odeća trinaestogodišnje Karmen izazvali su polemike na društvenim mrežama, mnogi smatraju da se oblači i šminka neprikladno za svoje godine.

Hilarija Boldvin i njena ćerka Karmen pozirale su pre nekoliko dana na crvenom tepihu svečanosti "2026 Dancers Against Cancer's Gala of the Stars" na Beverli Hilsu, gde je supruga Aleka Boldvina proglašena za filantropkinju godine.

Fotografije majke i njene naslednice pokrenule su kritike na društvenim mrežama, a razlog je modno izdanje tinejdžerke.

"Izgleda kao da ima 27"

Ćerka Hilarije Boldvin i Aleka Boldvina, koja ima 13 godina, viša je od svoje majke, čija visina iznosi 162 cm. Za gala svečanost gde se pojavila i slavna Dženet Džekson, obukla je haljinu u boji šampanjca – svečani model, sa top izrezom, naborima i manjim šlepom.

U komentarima, mnogi dovode u pitanje izgled devojčice koja po svemu sudeći zbog nalina odevanja i šminke deluje dosta starije: "Nikada ne bih rekla da je još uvek dete", "Molim vas, zaštitite decu, ovo više nije normalno!"

Oglasile su se starije generacije, pa su u prvi plan stavile modu koja se ranije birala za tinejdžere, a bila je upravo to – dečja odeća, drugačija od garderobe za odrasle: "Setite se kako smo izgledali u tim godinama".

Karmen je najstarija od sedmoro dece Hilarije i slavnog glumca. Par koji se venčao 2012. godine, ima i Rafaela (11), Leonarda (10), Romea (8), Eduarda (6), Lusiju (5) i Ilariju (4). Alek Boldvin (68) je u braku sa bivšom suprugom, glumicom Kim Bejsinger, dobio ćerku Ajrlend Boldvin, kojoj je Hilarija nedavno javno čestitala 31. rođendan.

"Podržavam interesovanja svoje ćerke"

Hilariju Boldvin su i u januaru ove godine kritikovali zbog odeće koju bira za najstariju naslednicu, i zbog šminkanja koje dozvoljava Karmen. Nakon što je na Instagramu objavila video plesa Karmen Boldvin sa njenim sestrama, pojavile su se kritike da je devojčica previše našminkana i obučena neprikladno za svoje godine.

Hilarija je odgovorila na takve reakcije, ističući da devojčice ne treba da se stide svoje odeće i izgleda. Naglasila je da svoju decu uči da budu bezbedna kako na mreži, tako i u svakodnevnom životu, ali da javna kritika nije način da se deca zaštite.

"Moja filozofija kao majke je da podržim njena interesovanja i učestvujem u aktivnostima koje voli. Mislim da nam to daje više mogućnosti da ih vodimo, učimo i razgovaramo sa njima", rekla je Hilarija za časopis Hola, dodavši da od toga ne odustaje i kada joj je teško da prihvati koliko tinejdžerka brzo odrasta.

Kako je rekla, često razgovara sa Karmen o samopouzdanju i prihvatanju sopstvenog izgleda pa želi da njena ćerka shvati da lepota nije samo spoljašnji izgled.

(Žena Blic/Mondo)

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