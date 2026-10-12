"NIKO MI NIJE VEROVAO DA IMAM KARCINOM, IAKO SAM JA ZNALA": Naša pevačica progovorila o borbi sa rakom - ovo je bio prvi simptom

Neuobičajeno krvarenje, promenjen sekret i bol ne treba ignorisati, jer uredan nalaz ne isključuje kasnije promene.

Krvarenje između menstruacija nije promena koju treba prećutati ili odložiti za sledeću redovnu kontrolu. O tome je govorila i pevačica Nadežda Biljić, koja je u Jutarnjem programu kod Jovane Jeremić podelila iskustvo sa rakom grlića materice. Kako je ispričala, samo nekoliko meseci pre dijagnoze bila je na ginekološkom pregledu, a Papa test je, prema njenim rečima, bio uredan.

"Imala sam vanmenstrualna krvarenja i imala sam neke bolove koji nisu normalni", rekla je Nadežda i otkrila da se pri prvom većem krvarenju obratila za pomoć.

Istakla je da je, kao dete zdravstvenih radnika, odmalena učena da vodi računa o preventivnim pregledima. Ipak, kaže da okolina njenu zabrinutost u početku nije shvatala ozbiljno, jer je navikla da često brine o zdravlju.

"Meni niko nije verovao da imam karcinom, iako sam ja znala", ispričala je.

Iako je Nadežda opisala snažan osećaj da nešto nije u redu, simptomi sami po sebi ne mogu da potvrde rak. Neobično krvarenje i bolovi mogu da imaju različite uzroke, ali upravo zato zahtevaju pregled, umesto nagađanja ili umirivanja bez provere.

Koji simptomi raka grlića materice zahtevaju pregled?

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), među mogućim simptomima su:

krvarenje između menstruacija,

krvarenje tokom ili posle intimnog odnosa,

bilo kakvo vaginalno krvarenje posle menopauze,

menstruacije koje su obilnije nego inače,

promena vaginalnog sekreta,

bol tokom intimnog odnosa,

bol u donjem delu stomaka, karlici ili donjem delu leđa.

Ovi simptomi ne znače automatski da žena ima rak grlića materice, ali ih ne treba ignorisati, naročito ako su novi, ponavljaju se ili se pogoršavaju. Važno je da lekar utvrdi njihov uzrok.

Takođe, ne postoji isti redosled simptoma kod svake žene. Prema američkom Nacionalnom institutu za rak (NCI), rak grlića materice u početku često ne izaziva simptome. Zato odsustvo bolova i krvarenja nije razlog da se preskače skrining.

Šta ako je Papa test nedavno bio uredan?

"Moram da kažem da sam ja par meseci pre nego što sam dobila kancer bila na pregledu i bilo je sve u redu, Papa test je bio dobar", rekla je Nadežda.

Da li dobar rezultat znači da nove tegobe mogu da sačekaju?

Uredan Papa test nije razlog da se zanemare simptomi koji se pojave kasnije. Kako objašnjava NCI, skrining testovi nisu nepogrešivi i moguć je lažno negativan rezultat, odnosno uredan nalaz iako promene postoje. Papa test služi otkrivanju abnormalnih ćelija, dok HPV test proverava prisustvo visokorizičnih tipova humanog papiloma virusa.

Ako se pojavi neuobičajeno krvarenje, promenjen sekret ili bol, potrebno je javiti se ginekologu i navesti kada su tegobe počele, koliko traju i da li su povezane sa odnosom ili ciklusom. Lekar procenjuje koje su dodatne pretrage potrebne, a među njima mogu biti kolposkopija i biopsija.

Ne čekajte simptome, a ni sledeću kontrolu ako se pojave

Nadežda je tokom razgovora apelovala na redovne preglede i pomenula kontrole na šest meseci. Ipak, učestalost ginekoloških pregleda i raspored skrining testova nisu isto i određuju se prema uzrastu, prethodnim nalazima i zdravstvenoj istoriji.

Prema informacijama Kancelarije za skrining raka u Srbiji, organizovani skrining raka grlića materice obuhvata žene od 25 do 64 godine, koje se pozivaju na pregled sa Papa testom na tri godine. Ženama sa određenim nalazima ili povećanim rizikom lekar može da preporuči drugačiji raspored kontrola. Taj interval nije preporuka da se čeka ako postoje tegobe.

Kada je lečenje u pitanju, Nadežda je istakla da se usredsredila na oporavak i da joj je i dalje teško da obradi sve što joj se dogodilo.

"Meni se sve to brzo desilo, ja sam se skoncentrisala na lečenje i borila sam se", ispričala je.

(Mondo)

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