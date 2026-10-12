ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ O MAJČINSTVU: "Dete oseća nervozu majke i nedovoljnu pažnju"

Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović, koja se nedavno ostvarila u ulozi majke i na svet donela sina Ilijana, raznežila je pratioce novom objavom na društvenim mrežama.

Ona je na svom Instagram profilu podelila emotivan isečak iz emisije u kojem se govori o posebnoj i neraskidivoj instinktivnoj vezi između majke i deteta.

Reči o tome kako beba još tokom trudnoće i prvih meseci života duboko oseća svaku majčinu emociju i pažnju posebno su pogodile Anastasiju, koja sada proživljava najlepše dane majčinstva.

- Odnos majke i deteta je prosto neverovatno, znate... Dete boravi devet kalendarskih meseci u organizmu majke, posle toga nastaje kontakt preko dojenja i tako. Pa i kad dete nije dojeno postoji jedna instiktivna veza između deteta i majke. Dete oseća roditelje, posebno majku. Recimo ovi grčevi kod beba i tako dalje, velikim delom su posledica upravo negodovanja deteta recimo na nervozu majke ili nedovoljnu pažnju majke i tako dalje. To je prosto neverovatno pojava. Poznato je da dete, tamo već do druge polovine trudnoće reaguje na zvukove i na različite varijante govora - podelila je Anastasija isečak iz emsije dok "Anđeli spavaju".

Podsetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

(Blic)