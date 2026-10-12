MOLITVA ZA MIHOLJDAN: Ima posebnu moć na današnji dan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici, danas,12. oktobra slave Miholjdan, dan posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku (Svetom Kirijaku Pustinjsku).

Miholjdan je "nepokretan" praznik i uvek se slavi 12. oktobra kada se veruje da zvanično počinje jesen. Ovog dana je dozvoljeno raditi sve sem jedne važne stvari - venčanja.

Ovo verovanje je utemeljeno na tome jer se smatra da mladenci ne bi mogli da okupe svatove jer su isti zauzeti poslom u polju. Srbi veruju da su ljudi rođeni na ovaj dan posebno nadareni i da će imati mnogo sreće u životu.

Molitva za Miholjdan

Veruje se da molitva posvećena svetom Arhangelu Mihailu ima moć isceljenja i spasenja i da se izgovara baš na današnji dan:

- Sveti Arhangele Mihailo, odagnaj od mene duha lukavog koji me iskušava. O veliki Arhistratiže Božiji Mihailo - pobedniče demona! Pobedi i uništi sve moje vidljive i nevidljive neprijatelje i umoli Gospoda Svedržitelja da me spase i odbrani od svake bolesti, smrtonosne rane i iznenadne smrti, sada i uvek vekova. Amin.

(Stil)

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