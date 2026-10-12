Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MOLITVA ZA MIHOLJDAN: Ima posebnu moć na današnji dan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici, danas,12. oktobra slave Miholjdan, dan posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku (Svetom Kirijaku Pustinjsku).

1791790062_Depositphotos_71387673_S.jpg
Foto: Deposit/ eugenelucky
Oglas

Miholjdan je "nepokretan" praznik i uvek se slavi 12. oktobra kada se veruje da zvanično počinje jesen. Ovog dana je dozvoljeno raditi sve sem jedne važne stvari - venčanja.

Ovo verovanje je utemeljeno na tome jer se smatra da mladenci ne bi mogli da okupe svatove jer su isti zauzeti poslom u polju. Srbi veruju da su ljudi rođeni na ovaj dan posebno nadareni i da će imati mnogo sreće u životu.

Molitva za Miholjdan

Veruje se da molitva posvećena svetom Arhangelu Mihailu ima moć isceljenja i spasenja i da se izgovara baš na današnji dan:

- Sveti Arhangele Mihailo, odagnaj od mene duha lukavog koji me iskušava. O veliki Arhistratiže Božiji Mihailo - pobedniče demona! Pobedi i uništi sve moje vidljive i nevidljive neprijatelje i umoli Gospoda Svedržitelja da me spase i odbrani od svake bolesti, smrtonosne rane i iznenadne smrti, sada i uvek vekova. Amin. 

(Stil)

BONUS VIDEO

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas