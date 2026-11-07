"NIŠTA SE NIJE DESILO PREKO NOĆI": Sanja Kužet o odlasku iz "Grand" produkcije

Sanja Kužet je posle trinaest godina napustila 'Zvezde Granda' i pokrenula autorsku emisiju o zdravlju, sportu i kvalitetu života.

Voditeljka Sanja Kužet je nakon trinaest godina rada u produkciji „Grand“ i muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“ odlučila da napravi veliki poslovni zaokret i oproba se u novom televizijskom formatu. U autorskoj emisiji baviće se temama zdravlja, sporta i kvaliteta života, a otkrila je šta je presudilo za ovu odluku i kako njeni sinovi reaguju na veliku promenu.

Sanja Kužet objašnjava da je odluka o napuštanju poznatog muzičkog takmičenja i pokretanju nove emisije proizašla iz zrelosti i pauze nakon rođenja trećeg sina.

- S godinama i zrelošću dolazi potreba da promenimo neke stvari u svom životu. Moj život se upotpunio dolaskom trećeg sina na svet, a upravo on mi je omogućio da napravim malo dužu pauzu, tokom koje su se javile neke nove ideje. U mojoj glavi se ništa nije desilo preko noći. Za zrele odluke je potrebno vreme i, pre svega, da sebe vidite u budućnosti, bar onoliko koliko nam ovo vreme dozvoljava - poručila je voditeljka.

Kako navodi, novi projekat je direktno povezan sa njenim privatnim interesovanjima:

- Poklopilo se da su način mog života i stvari koje me privatno zanimaju, sve više vezani za sport i zdrav način života. Srećna sam što ću imati priliku da ugostim kako vrhunske sportiste, tako i eminentne lekare. Ideja je da gledaoci i ja učimo zajedno i dolazimo do odgovora koji mogu da budu vrlo korisni za ljude koji žele da unaprede kvalitet svog života, a čini mi se da ih je sve više.

Voditeljka se sa zahvalnošću osvrnula i na period proveden u „Zvezdama Granda“:

- Želim da naglasim da je vreme vođenja „Zvezda Granda“ donelo izuzetno lep život i meni i mojoj porodici, koju sam upravo u tom periodu formirala. Moja firma mi je omogućila da se i sebi i suprugu i sinovima posvetim bez stresa, sa znatno više lagodnosti i podrške.

"Imaš najlepši posao na svetu"

NJena poslovna promena izazvala je različite, ali pozitivne reakcije kod njenih sinova Andrije (17), Strahinje (9) i najmlađeg Vuka.

- Strahinja, koji već pet godina igra fudbal, kaže – mama, imaš najlepši posao na svetu. U našoj kući je televizor devedeset odsto vremena uključen na kanalima na kojima ću raditi. On je najviše zainteresovan, jer će u tom istom studiju, gde se komentarišu utakmice, samo malo preuređenom, biti njegova mama. Kad sa sportistima dogovaram buduća gostovanja, on ume da kaže – da li je moguće da je to bio on? Strahinja mi je najverniji gledalac u kući (smeh). Andrija je rastao uz saznanje da je mama deo „Zvezda Granda“. Bio je vrlo prijatno iznenađen ovom promenom - ispričala je Sanja.

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