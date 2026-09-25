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OD „RUŽNOG PAČETA“ DO NAJZGODNIJE ŽENE HOLIVUDA: Na crvenom tepihu danas jedva da nešto ostavi mašti (FOTO)

Dakota Džonson danas se smatra najatraktivnijom glumicom u Holivudu, ali na početku karijere ona nije izgledala tako

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Foto: Profimedia/ Fred Duval / SOPA Images, Sipa Press
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Dakota Džonson se smatra trenutno najzgodnijom i najlepšom glumicom u Holivudu. Pomislićete da je to prirodno s obzirom da su joj roditelji Melani Grifit i Don Džonson. Ali Dakota nije bila takva lepotica kad je bila mlađa. Gledali smo je od malih nogu na crvenom tepihu kako prati roditelje i delovala je stidljivo i skoro uplašeno sa krupnim plavim očima, bledom puti i razmakom među zubima. 

Ali kako se bližila tridesetoj ona se pretvarala u zavodljivu lepoticu, a preobražaj je započeo kad je zaigrala u erotskom filmu "Pedeset nijansi sive".

Tada su kritičari bili oštri, govorili su da je dobila ulogu zahvaljujući roditeljima i poznatoj baki. I činilo se da je i sama Dakota bila ubeđena u to, pa da je odlučila da svima dokaže da nisu u pravu. To joj je pošlo za rukom tek sada, sa 36 godina i nizom estetskih korekcija koje su u njenom slučaju bile pun pogodak.

Iako nijednu korekciju do sada nije potvrdila stručnjaci kažu da je operisala nos, napunila obraze, podigla obrve i svakako sredila zube. Dramatičan izgled postigla je kratkim šiškama i tamnijom kosom, koja je istakla njene plave oči. 

Na premijeri filma Verity pojavila se u beloj čipkanoj haljini ispod koje se jasno video crni donji veš - seksi! Ali to je karta na koju Dakota igra već neko vreme...

LJubav sa Kris Martinom i Gvinet Paltrou

Dakota je godinama bila u vezi sa Kris Martinom, pevačem i bivšim mužem Gvinet Paltro. Glumica je viđana u društvu bivših supružnika, a postoje i fotografije na kojima se drži za ruke sa Gvinet Paltro. 

LJudima je sve to izgledalo više nego čudno, ali Dakoti, Gvinet i Krisu - nije. Par je godinama izlazio, verio se, pa raskinuo. Priča se da je Kris Martin hteo još dece, a Dakota nije. A onda su svi pričali da je Dakota htela decu, a Kris nije, ali dok smo saznali istinu, Dakota je već počela da se zabavlja sa novim muzičarem, pa je opet raskinula. 

Sada se šuška da je u vezi sa Mašin Gan Kelijem, bivšim momkom i verenikom Megan Foks - problematičnim dečkom. Na pitanje novinarke Voga, šta je to što je privlači opasnim muzičarima, Dakota je šaljivo rekla: "Baš su za***ni."

(Stil)

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