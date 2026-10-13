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OGROMNA PROMENA NAJZGODNIJEG TURSKOG GLUMCA: Džan Jaman sada izgleda potpuno drugačije (FOTO)

Džan Jaman (36), jedan od najpopularnijih turskih glumaca koji već duže vreme radi i živi u Rimu zbog brojnih projekata zbog kojih se preselio iz rodnog Istanbula, promenio je imidž i pokazao veliku transformaciju na društvenim mrežama.

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Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
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Velika promena imidža i stila usledila je zbog nove uloge, a jedan od najzgodnijih turskih glumaca, prepoznatljiv po dugoj kosi i ležernom stilu, sada izgleda potpuno drugačije. Ima kratku kosu i potpuno obrijanu bradu, a predstavio se u dva različita izdanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Can Yaman (@canyaman)

Na jednoj fotografiji pozira ležerno, u maslinastozelenoj majici, s razbarušenom kosom, dok na drugoj pozira znatno ozbiljniji, sa zalizanom kosom i naočarima za vid te u elegatnom izdanju, a sve to za potrebe nove uloge – advokata u komediji "BRO" koja ima osam epizoda.

Na trećoj fotografiji je prikazano slavlje povodom završetka snimanja serije, a Džan je na ovom projektu radio od kraja jula.

Snimanje serije je završeno u oktobru 2026. godine u Rimu, a vi nam recite šta mislite o novom izgledu Džana Jamana? 

(Super žena)

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