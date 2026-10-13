"ONA JE DIVNA ŽENA": Sale Tropiko iskreno o Jovani Pajić - pohvalio bivšu, a dotakao se i ćerki

Sale je pohvalio Pajićevu i istakao da je ona divna majka.

Sale Tropiko progovorio o odnosu sa bivšom suprugom Jovanom Pajić i otkrio nepoznate detalje njihovog dogovora.

Pevač je priznao da je sa Jovanom postigao dogovor nakon kraha braka.

"Zabranjeno mi je..."

- O Jovani ne mogu da pričam, zabranjeno mi je da pričam o tome. Šalim se, mnogo smo se voleli i završili smo našu životnu priču i imamo hvala Bogu dvoje sjajne dece - rekao je on kratko.

"Ona je divna žena"

Sale je pohvalio Pajićevu i istakao da je ona divna majka.

- Ona je divna žena, deca su talentovana ali nemaju vremena da ispoljavaju talenat zbog škole. Helena sjajno peva ali sada nema vreme za to. Ako Bog da možda jednog dana ostvari to, naravno sve bez naše prisile. To su tinejdžerke koje rastu svojim tempom i imaju svoje svakodnevne obaveze - objasnio je Sale u podkastu "Zmajkast".

"Nikad se više neću udati"

Za razliku od bivšeg supruga koji je otvoren za nova vezivanja, Pajićeva ima drugačije mišljenje.

- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dve ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati - govorila je nedavno pevačica u emisiji "Ako progovorim".

(Kurir)

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