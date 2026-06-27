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OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Princ Hari i Megan se vraćaju u Britaniju sa decom, da li će najzad doći do pomirenja?

Princ Harii Megan Markl sledećeg meseca će doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom decom, princom Arčijem i princezom Lilibet

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Foto: Profimedia/ Jonathan Brady, PA Images
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To će biti njihov prva zajednička poseta Britaniji nakon 2022. godine, a mnogi ga vide kao važan korak prema mogućem ozdravljenju odnosa sa članovima kraljevske porodice.

Kako piše People, Arči (7) i Lilbet (5) ponovo će posetiti očevu domovinu prvi put nakon proslave platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II. Prilikom ove posete deca neće učestvovati u javnim događanjima, a porodica će boraviti u jednoj od kraljevskih rezidencija, u privatnom smeštaju.

Susret s kraljem Čarlsom?

Najveću pažnnju svakako izaziva mogućnost da će Arči i Lilbet ponovo provesti vreme sa svojim dedom, kraljem Čarlsom III.

Od kako su Hari i Megan 2020. godine napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, susreti s monarhom bili su retki. Arči je dedu video samo nekoliko puta, dok je Čarls Lilbet upoznao samo jednom. Upravo zato mnogi ovu posetu smatraju važnom prilikom za obnovu porodičnih veza.

Britanski mediji ranije su objavili da je kralj Hariju i njegovoj porodici ponudio smeštaj u jednoj od kraljevskih rezidencija tokom njihovog boravka u Britaniji, što se tumači kao još jedan znak njegove želje za pomirenjem.

Glavni razlog dolaska ipak nisu porodični susreti. Hari i Megan tokom posete učestvovaće u nizu događaja povezanih s Invictus Games Foundation, projektom koji princ Hari vodi već više od deset godina i posvećen je rehabilitaciji ranjenih i bolesnih pripadnika oružanih snaga.

Par će posetiti i Nacionalni izložbeni centar u Birmingamu, gde će službeno započeti odbrojavanje do Invictus Gamesa 2027., a Hari će obići i Dečju bolnicu u Birmingamu povodom 20. godišnjice humanitarne organizacije WellChild, čiji je dugogodišnji pokrovitelj.

U sklopu putovanja učestvovaće će i na festivalu humanitarne organizacije Scotty's Little Soldiers, koja pruža podršku deci vojnika poginulih tokom službe.

Hoće li doći do pomirenja?

Iako je Hari poslednjih meseci nekoliko puta razgovarao s ocem, odnosi s ostatkom kraljevske porodice i dalje su vrlo složeni. Posebno je neizvestan eventualni susret s princem Vilijamom, za koji izvori bliski porodici tvrde da je malo verovatan. Hari je u više navrata javno rekao kako želi da obnovi narušene odnose.

'Voleo bih pomirenje sa svojom porodicom. Nema smisla nastaviti svađu', izjavio je prošle godine u razgovoru za BBC.

Jednom je priznao da mu pojedini članovi porodice možda nikada neće oprostiti objavu memoara 'Spare' ni brojne intervjue u kojima su on i Megan otvoreno govorili o životu unutar kraljevske porodice.

Postoji mogućnost da će Saseksi tokom boravka posetiti i imanje Althorp, gde je sahranjena princeza Dajana. Poseta bi imala dodatnu simboliku jer bi se poklopio sa periodom u kojem bi Harijeva majka proslavila 65. rođendan.

Bez obzira na to hoće li doći do dugo očekivanog pomirenja, jedno je sigurno: dolazak Arčija i Lilbet u Britaniju nakon četiri godine biće jedan od najpraćenijih kraljevskih događaja ovog leta.

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