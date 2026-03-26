Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PEĐA JOVANOVIĆ O LEČENJU OD ALKOHOLA: "Kao da je neko ugasio neki prekidač u mojoj glavi"

Poznati pevač Peđa Jovanović potpuno iskreno i bez zadrške progovorio je o svom najmračnijem periodu života, teškoj borbi sa alkoholizmom koja ga je umalo koštala porodice.

Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Nakon izlaska iz "Lexington benda", kada je započeo samostalne nastupe po beogradskim klubovima, Peđa priznaje da je potpuno "izgubio kompas" i počeo nekontrolisano da pije. Kako sada kaže iako je planirao da ode u bolnicu i tamo ostane i nekoliko meseci, jedna knjiga mu je okrenula sve.

Prelomni trenutak desio se tokom pandemije koronavirusa, kada je pevač konačno priznao sebi da je u ogromnom problemu i odlučio da potraži stručnu pomoć. Očajan i rešen da se spase, jednostavno je ukucao na Guglu "kako se izlečiti od alkohola" i naišao na ime autora Alena Kara.

S obzirom na to da knjige tada nije bilo u prevodu na srpski jezik, Peđa je, budući da je odrastao u Nemačkoj, skinuo audio verziju knjige na nemačkom jeziku za 17 evra. Slušao ju je u automobilu tri dana, a onda se desilo pravo čudo.

- Kao da je neko ugasio neki prekidač u mojoj glavi. Alkohol - off! Znači nemaš apsolutno više nikakvu potrebu - objašnjava Peđa u podkastu Zmajcast.

Od tog trenutka prošle su već četiri godine, a popularni pevač kaže da više nema želju ni da pomiriše alkohol, te da mu on stvara snažnu averziju. Danas svoju priču o pobedi nad demonima deli javno, u nadi da će njegova ispovest pomoći nekome ko se trenutno bori sa istim problemom.

(Blic)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas