"TU SEVAJU NOŽEVI, LETE FLAŠE, NE ZNAŠ GDE DA SE KRIJEŠ": Ceca se prisetila prve romske svadbe na kojoj je pevala

Poznata pevačica otkrila je kako je izgledala prva romska svadba na kojoj je pevala.

Ceca Ražnatović je u svojoj emisiji gostima Đovaniju Bajramoviću, kompozitoru Ninoslavu Ninu Ademoviću, pevačici Nadici Ademov i njenom bratu Bubi, priznala da je kao devojka od samo 20 godina doživela ogroman šok kada se susrela sa starim običajima dokazivanja nevinosti mlade.

"Prvo veselje, ja sam imala nekih 20-ak možda godina, to je bila neka Nemačka, pevao je Šaban, Đurišićka Zorica, Zlata, Goca... I jednog momenta neko iz benda kaže: 'Sad se čeka da se iznese čaršaf", započela je Ceca svoju priču, priznajući da nije imala pojma o čemu se radi.

Nakon što su joj starije koleginice objasnile da se na čaršaf sipa alkohol kako bi se proverilo da li je mlada devica, pevačica je ostala zatečena.

"Nisam znala gde da bežim usred Nemačke"

"Ja sad ovako razrogačila oči, šokirana sam, i sad neka od koleginica kaže: 'Ne dao ti Bog ako se razlije. Begaj", prisetila se Ceca uz osmeh, dodajući da su joj objasnili i šta se dešava ako se ispostavi da mlada nije nevina.

"Kažem: 'Stvarno da bežimo?', kaže: 'Stvarno da bežimo'. Ja se pitam gde da bežim, ne poznajem nikog. Kaže: 'Tu sevaju i noževi! Flaše lete, ne znaš gde se kriješ", prepričala je Ceca neverovatnu scenu sa svadbe.

Srećom, sve se dobro završilo, ali je pevačici ovaj događaj ostao urezan u pamćenje.

"Zamisli imaš 19-20 godina, dolaziš na takvo veselje, prvi put u životu gledaš te običaje, a ja to nisam nikad videla. Prepala sam se, ne znam šta će da bude", rekla je Ceca u svojoj emisiji.

(Blic)

BONUS VIDEO: