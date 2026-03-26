PESMA KOJA JE PROSLAVILA ALEKSANDRU PRIJOVIĆ NIJE BILA NAMENJENA NJOJ: "Valjda i ja zaslužujem jednu ovakvu"

"Sve po starom" postala je jedna od najpopularnijih pesama Aleksandre Prijović.

Foto: ATA images/ A.A.
Pesma „Sve po starom“ Aleksandre Prijović danas ima 58 miliona pregleda na Jutjubu, ali malo ko zna da je ovaj veliki hit Filip Živojinović napisao za drugog pevača.

Aleksandra nikada nije krila koliko je emotivno vezana za pesmu „Sve po starom“. Ipak, na jednom od koncerata je otkrila da ova numera nije bila namenjena njoj.

Ovaj hit uradio je Prijin suprug i to za frontmena „Lexington“ benda. Međutim, završila je kod Aleksandre.

- Pesma „Sve po starom“ pisana je za Bokija- rekla je Prija na koncertu i obratila se pevaču popularne grupe.

–Boki, samo da ti kažem, kakve vi pesme imate, pa valjda i ja zaslužujem jednu ovakvu.

(Grand)

 

 

