ZLATAN IBRAHIMOVIĆ O ŽIVOTU SA SUPRUGOM: "LJudi misle da živimo luksuzno, ali moja žena kuva i pere"

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović ponovo je otkrio neke detalje iz privatnog života i time privukao pažnju stranih i domaćih medija.

Foto: Profimedia
Poznat po svom oštrom jeziku i stavu, bivši fudbaler Zlatan Ibrahimović iskoristio je priliku da otkrije neke detalje iz privatnog života. Iako najvrednije priče čuva za sebe i svoju porodicu, neke, ipak, deli sa svojim mnogobrojnim fanovima širom sveta. 

Ne tako davno pričao je o roditeljstvu, ali i strogim pravilima koja njegova deca moraju da poštuju. Sada je u intervjuu za "ABTalks" pričao opet o svojoj porodici, posebno supruzi Heleni Seger koja mu je bila velika podrška kada je završavao svoju fudbalsku karijeru.

Naglasio je koliko su mu njeni saveti bili vredni i od velike koristi.

- Žena mi je rekla da zapamtim ko je brinuo o meni pre nego što sam ja počeo da brinem o porodici. Ona je odustala od svoje karijere zbog mene. Pratila me je u svemu, odrekla se svega samo zbog mene - izjavio je Ibrahimović nedugo po završetku igračke karijere.

Dalje je objasnio da u njihovoj vezi postoji jasan balans odgovornosti.

- Ona ima veću odgovornost za neke stvari, za neke druge imam ja. LJudi možda misle da smo mi porodica koja živi nekim luksuznim životom, ali u stvarnosti ona kuva i pere. Jedina pomoć koju imamo je čistačica - zaključio je.

Par ima dvoje dece - sinove Maksimilijana i Vinsenta, koji su, uprkos slavi svog oca, imali sasvim obično odrastanje.

