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PRELEPA RUMUNKA OČARALA VENECIJU: Njeno pojavljivanje ponovo je izazvalo lavinu komentara (FOTO)

Još jedno veče Filmskog festivala u Veneciji prolazi u znaku glamuroznih kreacija, ali i atraktivnih modnih izdanja. Priliku da zablista iskoristila je i Madalina Genea.

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Foto: Profimedia/ GoffPhotos.com, Goff Photos
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Poznata po svojim raskošnim atributima, ali i golim modnim izdanjima, glumica i manekenka Madalina Genea pobrala je sve simpatije na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji.

Za premijeru filma "Oasis: Don't Look Back in Anger" odlučila je da ponese, pa, možemo slobodno da kažemo kreaciju koja je bila pravo iznenađnje za sve one koji prate njene dosadašnje modne izbore.

Kako smo rekli na početku, često bira gole haljine za velike događaje, no, ovog puta je odlučila da promeni taj modni narativ. Nosila je smeli kombinezon od crne kože koji potpisuje italijanski brend Trussardi.

Reč je o kreaciji koja prati linju tela i ističe njenu vitku figuru - ali ne na vulgaran način. Time je pokazala da čak i najsvedenija kombinacija može da izgleda atraktivno i šik.

Što se tiče ostatka stajlinga, odlučila se za upečatljivu šminku koja je naglasila njenu lepotu, spuštenu frizuru koja je odavala utisak nenametljivog luka, ali i visoke potpetice.

Okupljene fotografe stranih medija pozdravila je blagim osmehom, a onda ih je počastila i pozama prave zavodnice.

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