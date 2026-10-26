PEVAČICA ZA 3 GODINE IZGUBILA MUŽA I SINA: "Shvatila sam da što pre moram da prihvatim realnost"

Tokom karijere osvojio je tri Emi nagrade za izuzetna dostignuća u glasovnoj glumi između 2022. i 2025. godine.

Crnogorska pevačica Andrijana Božović doživela je dve velike porodične tragedije, koje su ostavile ožiljak na njenom srcu, a jednom prilikom smogla je snage da progovori o bolnoj temi.

Naime, Andrijana je za tri godine ostala bez supruga i sina. Međutim, ona je istakla, da koliko je god ta tuga velika, čovek treba da nađe način da krene dalje.

- Ono što sam doživela u tri godine neko neće ni za život celi i ne daj Bože nikome to. Na neke stvari jednostavno ne možete da utičete, prosto se dese. Tada imate dve mogućnosti: ili da se zatvorite u četiri zida i kukate nad svojom sudbinom ili da prihvatite sve što vam se dešava i nekako krenete dalje - rekla je ranije pevačica.

Pevačica je dala savet i kako da se pobedi velika tuga, ali je navela da je tragedija ostavila posledice po njeno zdravlje.

- Nije lako, ni najmanje, ali sam shvatila da što pre prihvatim realnost biće mi lakše. Izgubiti blisku osobu je udarac, ali izgubiti dete je nešto što nema ni adekvatnu reč. Imala sam drugog sina kojem sam trebala pribrana i nasmejana. Jednostavno sam odlučila da drugačije ne može i to je to. Nije da te nesrećne tri-četiri godine nisu ostavile traga na meni dobila sam reumatoidni artritis.

Pevačica je pre tri godine otkrila da je počela da radi kao fitnes instruktor. Vežbanju se posvetila zbog zdravlja, a na svom profilu često objavljuje fotografije iz teretane.

(Kurir)

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