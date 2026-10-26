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TOM BREJDI IMA NOVU LJUBAV? Osvojila ga je 11 godina mlađa, važi za jednu od najlepših manekenki na svetu (FOTO)

Slavni sportista Tom Brejdi već nekoliko meseci uživa u vezi sa manekenkom, koja je nedavno bila jedna od najzapaženijih na modnoj reviji Victoria's Secreta.

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Foto: Rich von Biberstein/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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Tom Brejdi (49), nekadašnji igrač američkog fudbala navodno je u vezi sa supermodelom Kendis Svonpul (38).

Kako je rekao izvor za Us Weekly, par uživa u vezi već nekoliko meseci, ali više detalja zasad nije poznato. 

- Oboje žive u Majamiju, tako da im je veoma praktično. Provode mnogo vremena zajedno- naveo je izvor.

Tom Brejdi svoj privatni život drži dalje od javnosti od razvoda sa supermodelom Žizel Bundšen, s kojom je bio u braku od 2009. do 2022. godine.

Od tada je bio povezivan sa nekoliko poznatih dama, od Kim Kardašijan, Irine Šajk, Bruks Nejder, Sofijom Vergarom, Aliks Erl i Jel Koen.

Legendarni kvoterbek koji je sedam puta osvojio Superboul sa Žizel Bundšen ima sina Bendžamina (16) i ćerku Vivijan (13) dok iz veze sa Bridžet Mojnahan ima sina Džeka (19).

S druge strane, južnoafrička manekenka Kendis, koja je najpoznatija po svom radu sa brendom Victoria's Secret, ima sinove Anaka (10) i Arijel (8) sa bivšim verenikom Hermanom Nikolijem, s kojim je bila u vezi više od decenije, a razišli su se 2018. godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Tom Brejdi je ranije ove godine rekao da ljubavni život i zabavljanje nisu njegov prioritet.

- Znate šta? Nemam mnogo vremena za lični život ili mnogo vremena za sebe, ali volim da radim i volim svoju decu.- rekao je u januaru za People dodavši da voli da bude zauzet i da je uključen u neke zaista "kul" projekte sa sjajnim timovima ljudi. 

Kendis Svonpul je 2023. godine rekla časopisu V da je „veoma usklađena sa potrebama svoje dece, a zatim i sa svojim ličnim potrebama, koje su takođe važne“.

(Glossy)

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