Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PIJETE KAFU NA PRAZAN STOMAK? Stručnjaci kažu da ova navika nosi savkodnevne posledice

Kafa je jedno od najpopularnijih pića na svetu, koje svakodnevno konzumira 2,25 milijardi ljudi, prema podacima Međunarodne organizacije za kafu. Međutim, ispijanje kafe na prazan stomak zabrinjava lekare, jer može biti štetno za želudac i opšte zdravlje.

1760621326_profimedia-0532664699.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Nakon 50. godine, rizik od problema sa varenjem povećava se za 15% svakih 10 godina zbog oslabljene sluzokože želuca i sporijeg metabolizma (Journal of Gastroenterology, 2021).

Zašto pijenje kafe na prazan stomak šteti želucu?

Kafa sadrži kofein, hlorogenske kiseline i druga jedinjenja koja stimulišu proizvodnju želudačne kiseline i utiču na želudačnu sluzokožu. Pijenje kafe na prazan stomak je opasno jer je želudac nezaštićen hranom, a agresivne supstance direktno utiču na sluzokožu, izazivajući iritaciju, upalu, pa čak i eroziju.

Evo šta se tada dešava u telu:

Povećana kiselost: Kofein povećava proizvodnju hlorovodonične kiseline za 20%, snižavajući pH vrednost želudačnog soka na 1–2 (American Journal of Gastroenterology , 2020). Ovo iritira sluzokožu, posebno bez hranljivog pufera.

Opuštanje sfinktera: Kafa opušta donji ezofagealni sfinkter, uzrokujući gastroezofagealni refluks (GERB) u 25% slučajeva ( Journal of Clinical Gastroenterology , 2021).

Iritacija sluzokože: Hlorogenske kiseline i kofein izazivaju upalu sluzokože, povećavajući rizik od gastritisa za 15% ( Digestive Diseases and Sciences , 2020).

Posle 50. godine: Sluznica želuca gubi 15% svog zaštitnog mucina, što povećava osetljivost na iritaciju ( The Lancet Gastroenterology , 2021).

Ključne činjenice:

  • Kafa na prazan stomak povećava kiselost u 80% slučajeva.
  • Gastritis se dijagnostikuje kod 20% odraslih (SZO).
  • Nakon 50 godina, rizik od čira se povećava za 15%.

Zašto je ovo važno? Redovno pijenje kafe na prazan stomak može dovesti do hroničnog gastritisa, gorušice, čira, pa čak i prekanceroznih stanja želuca, posebno kod ljudi sa helikobakterijom ili starijih od 50 godina.

Glavni rizici pijenja kafe na prazan stomak

1. Gorušica i GERB

Mehanizam: Kafa opušta ezofagealni sfinkter, omogućavajući kiselini da se podigne u jednjak, što izaziva osećaj pečenja ( Gastroenterologija , 2021).

Rizik: Pijenje više od 200 ml kafe na prazan stomak povećava rizik od gorušice za 25%.

Simptomi: Osećaj pečenja u grudima, kiselkast ukus, bol u grlu.

2. Gastritis i erozije sluzokože

Mehanizam: Hlorogenske kiseline i kofein iritiraju sluzokožu želuca, izazivajući upalu i mikropukotine u 15% slučajeva ( Journal of Clinical Gastroenterology , 2020).
Rizik: Svakodnevna kafa na prazan stomak (>200 ml) povećava rizik od gastritisa za 15%.
Simptomi: Bol u stomaku, mučnina, nadimanje.

3. Čir na želucu

Mehanizam: Povećana kiselost i iritacija sluzokože povećavaju rizik od erozije i čireva za 10% ( The Lancet Gastroenterology , 2021).
Rizik : Dugotrajna konzumacija kafe na prazan stomak (>3 meseca) povećava rizik od čireva za 10%.
Simptomi: Akutni bol u stomaku, krvava stolica, gubitak apetita.

4. Hormonski disbalans

Mehanizam: Kofein povećava nivo kortizola (hormona stresa) za 20%, remeteći insulinsku ravnotežu i izazivajući skokove glukoze ( Endokrinologija , 2020).
Rizik : >200 mg kofeina na prazan stomak povećava stres za 20%.
Simptomi: Anksioznost, umor, skokovi šećera u krvi (>7 mmol/l).

5. Smanjena apsorpcija hranljivih materija

Mehanizam: Kofein smanjuje apsorpciju gvožđa i kalcijuma za 15%, uzrokujući deficit ( American Journal of Clinical Nutrition , 2021).
Rizik: Pijenje >200 ml kafe na prazan stomak povećava rizik od anemije za 10%.
Simptomi: Bledilo, slabost, lomljivi nokti.

(Stil)

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas