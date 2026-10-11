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PORODILA SE JEDNA OD NAJLEPŠIH MANEKENKI NA SVETU: Postala mama po drugi put (FOTO)

Olivija Kulpo i Kristijan Mekafri su postali roditelji po drugi put.

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Foto: Theo Wargo / Getty images / Profimedia
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Olivija Kulpo je postala mama po drugi put!

Manekenka i njen suprug, Kristijan Mekafri, igrač američkog fudbala (30), objavili su u zajedničkoj objavi na Instagramu da su 29. septembra dobili drugo dete, sina kome su dali ime Roman. 

- Roman Ogastus Mekafri - napisala je Kulpo uz objavu, otkrivajući ime novorođenčeta uz crno-bele fotografije iz bolnice na kojima je uz nju bio njen suprug.

Na fotografijama se vidi par, koji se venčao 2024. godine, kako u bolnici drži sina, dok ih posmatra njihova četrnaestomesečna ćerka Kolet.

Kulpo i Mekafri su prvi put objavili vest o njenoj drugoj trudnoći u maju, na njen 34. rođendan.

- Najbolji rođendanski poklon. Beba broj 2 stiže uskoro - napisala je ona tada.


 

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