PORODILA SE JEDNA OD NAJLEPŠIH MANEKENKI NA SVETU: Postala mama po drugi put (FOTO)

Olivija Kulpo i Kristijan Mekafri su postali roditelji po drugi put.

Olivija Kulpo je postala mama po drugi put!

Manekenka i njen suprug, Kristijan Mekafri, igrač američkog fudbala (30), objavili su u zajedničkoj objavi na Instagramu da su 29. septembra dobili drugo dete, sina kome su dali ime Roman.

- Roman Ogastus Mekafri - napisala je Kulpo uz objavu, otkrivajući ime novorođenčeta uz crno-bele fotografije iz bolnice na kojima je uz nju bio njen suprug.

Na fotografijama se vidi par, koji se venčao 2024. godine, kako u bolnici drži sina, dok ih posmatra njihova četrnaestomesečna ćerka Kolet.

Kulpo i Mekafri su prvi put objavili vest o njenoj drugoj trudnoći u maju, na njen 34. rođendan.

- Najbolji rođendanski poklon. Beba broj 2 stiže uskoro - napisala je ona tada.



