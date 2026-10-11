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NAŠA POZNATA PEVAČICA SE RAZVELA POSLE 7 DANA: "Nisam prosečna srpska žena koja će godinama da trpi"

Kada je uvidela da im se razmišljanja mimoilaze, odlučila je da se povuče kako ne bi zauzimala mesto nekome ko bi u tom odnosu bio srećniji.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Poznata pevačica Snežana Berić, u javnosti poznatija kao Ekstra Nena, u poslednje vreme retko se pojavljuje u medijima jer je muzičku karijeru ostavila po strani kako bi se posvetila profesorskom pozivu. Pored uspešne muzičke biografije, njenu privatnu istoriju obeležio je i jedan od najkraćih brakova na domaćoj estradnoj sceni.

Iako se u javnosti ponekad spominje razvod nakon nedelju ili osam dana, pevačica je potvrdila da je njen brak zvanično trajao tačno sedam dana. Uprkos ekspresnom okončanju ove zajednice, Ekstra Nena ističe da je u tom periodu zaista uživala, ali i da je brzo shvatila da partner i ona nemaju iste poglede na budućnost.

NJen tadašnji izabranik nije bio ličnost iz javnog života. Kada je uvidela da im se razmišljanja mimoilaze, odlučila je da se povuče kako ne bi zauzimala mesto nekome ko bi u tom odnosu bio srećniji.

Komentarišući svoju odluku, pevačica je otvoreno ukazala na društvene predrasude i stavove o braku. Naglasila je da brak doživljava kao dvosmernu ulicu u kojoj probleme treba rešavati kulturnim dogovorom ili uz pomoć advokata, umesto trpljenja lošeg odnosa.

"Nisam prosečna Srpkinja"

"Nisam prosečna srpska žena koja trpi 24 godine, izrodi decu, pa se razvede. Meni je brak trajao sedam dana, ali sam za to vreme stvarno uživala" — izjavila je pevačica, dodajući da žene često radije biraju trpljenje nego razvod i samostalan život.

Osvrćući se na reakciju okoline, primetila je da su je nakon udaje svi kontaktirali kao da je "sagradila Ajfelov toranj", dok je pre toga osvojila čak 24 nagrade na muzičkim festivalima. Uprkos brzom razvodu, i dalje devojkama savetuje da stupaju u brak jer udaju smatra posebnom čari i lepim delom života.

Oplela po današnjoj estradi

Pevačica Ekstra Nena javno je rekla da joj se ne dopada kako izgleda estrada danas.

- Tako ti je u našoj profesiji. Umesto da neki koji su stekli visok nivo ili renome u ovoj profesiji budu uzor, naši miljei života su na ivici kriminala, to je njihov uzor. To je bruka živa. Ja sam svoju dostojanstvenost pronela kroz čitav svet. LJudi sa kojima sam radila, posebno stranci, poštovali su me i cenili. Ovde sa svim voditeljima imam divan odnos, ali meni se ne sviđa prikaz naše profesije i ljudi koji se bave ovim poslom, koji sebe uprošćavaju - rekla je ona u emisiji "Nije lako biti ja".

(Blic)

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