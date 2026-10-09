POSLE TREĆEG ABORTUSA PRESTALA JE DA BROJI: Ćerku je zapostavila, a nakon Lenonove smrti ponovo stala pred oltar (FOTO)

Život ove umetnice je bio prava drama, a Joko Ono je ove godine napunila 93 godine.

Joko Ono nikada nije poricala da joj je karijera bila ispred muža i dece. Imala je nekoliko brakova i u svakom je tražila profit, a ne strast. Kada su je optuživali da ih je koristila za izgradnju karijere, mogla je samo tužno da se osmehne. Umetnica je priznala da je još kao dete razumela jednostavnu istinu: u životu se morate osloniti samo na sebe i iskoristiti svaku priliku, čak i ako to znači da ćete nekoga povrediti.

Preživela je Drugi svetski rat, ali je u školi i kod kuće bila neshvaćena. NJeni roditelji poticali su iz elitnih porodica, venčali su se iz računa i pružili joj udoban život, ali joj nisu pokazali kakva srećna porodica može biti.

Prvi muž kao ulaznica u umetnički svet

Čim je stekla slobodu od stroge porodice, za prvu ljubav izabrala je siromašnog pijanistu Tošija Ičijanagija. Protiv želje roditelja udala se za njega i ubedila ga da se presele u SAD. Dok je radila kao prevodilac, muž joj je omogućio pristup kreativnim krugovima NJujorka. Joko je bila karijeristkinja koja je na zabavama otvoreno flertovala i varala Tošija sa ljudima koji su joj mogli koristiti.

Ipak, ljubitelji umetnosti nisu bili zainteresovani za njen rad. Kada je pala u depresiju, dokrajčile su je reči Endija Vorhola: "Ona stalno smeta. Uvek nešto radi. Uvek nekoga imitira."

Roditelji je smestili u psihijatrijsku ustanovu

Roditelji su je potom vratili u Japan i smestili u psihijatrijsku bolnicu. Odatle ju je izvukao drugi muž, Toni Koks - prevarant koji je u njoj video šansu za spas. Razvela se od svog prvog muža, odmah se ponovo udala, a zatim je otkrila da je trudna. Joko je ponovo razmišljala o abortusu, ali su joj lekari to zabranili.

Rodila je ćerku Kjoko, koju je prepustila dadiljama i nastavila da osvaja umetnički svet u Engleskoj. Kada su se razveli, Koks je dobio starateljstvo i odveo devojčicu u duhovni kult u Kaliforniju. Joko nije videla ćerku više od 20 godina.

Afera sa Džonom Lenonom i raspad Bitlsa

Prvi muž joj je pomogao u SAD, drugi u Velikoj Britaniji, ali Joko Ono je zaista postala poznata zahvaljujući Džonu Lenonu. Kada ga je upoznala, znala je da je on njena karta za svet velike umetnosti. Bombardovala ga je pismima, zvala danju i noću i pojavljivala se ispred njegovog studija i kuće.

NJegova supruga Sintija zatekla ih je zajedno u krevetu. "Bilo je kao udarac u stomak. Nisam čak ni bila ljuta. Bila sam samo zaprepašćena... Osećala sam se kao da moram odmah da odem odatle", prisetila se Sintija.

Lenon: "Celog života sam je sanjao"

Lenon je platio milionsku odštetu, razveo se i javno priznao: "Celog života sam sanjao o ženi sa crnom kosom, visokim jagodicama, lepoj i inteligentnoj. Ženi sa dušom slobodne umetnice. Ženi bliskoj meni po duhu. Ženi koju sam nekada dobro poznavao, ali sam je izgubio i nikada je ne mogu pronaći. Upoznao sam Joko i moj san se ostvario. Ona je jedina žena kojoj sam sličan u svemu. Spasenje, konačno! Čekao sam ovo celu večnost", rekao je Lenon, savladan emocijama.

Venčali su se 1969. godine, a njeno prisustvo na probama stvaralo je ogromne tenzije. Ni prijatelji ni kolege muzičara nisu razumeli šta je video u ovoj čudnoj Japanki. Lenon se toliko uživeo u vezu sa umetnicom da se izgubio. Učestvovao je u svim njenim projektima, glumio je u dokumentarcima sa njom, pratio je širom sveta, počeo je da preskače probe i postepeno je počeo da zaboravlja da je veliki pevač, od koga je zavisila ne samo njegova karijera već i budućnost Bitlsa.

"Nije znala ništa o muzici, ali je Polu rekla kako da peva, a meni kako da sviram. Bili smo besni", priznao je Ringo Star.

Godinu dana kasnije, Bitlsi su se raspali, a fanovi su je decenijama nazivali "lukavom vešticom". Ipak, Pol Makartni je kasnije priznao da je bend već bio na ivici raspada i da je Joko zapravo pomogla Džonu da postane nezavisni umetnik.

Život nakon tragedije

Nakon perioda razdvojenosti i pomirenja, Joko je 1975. rodila sina Šona, a Lenon se potpuno posvetio porodici. NJihova idila prekinuta je 1980. godine kada je muzičara ubio Mark Čepmen.

Ubrzo nakon tragedije, Joko je počela da rasprodaje Džonove lične stvari i neobjavljene snimke. Šest meseci kasnije tajno se udala za 18 godina mlađeg antikvara Samjuela Havadtuija, sa kojim je provela deset godina.

Joko Ono danas nastavlja da se suočava sa optužbama da je profitirala od Lenonovog imena, što ona odlučno poriče: "Jednostavno smo se voleli. Ostalo je istorija."

(Mondo)

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