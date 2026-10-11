NAJBOLJE BOJE ZA KUPATILO: Dizajneri enterijera preporučuju 3 nijanse sa kojima nećete da pogrešite

Ako planirate renoviranje kupatila, imamo rešenja kada su boje u pitanju

Generalno, ne postoje nužno dobre ili loše feng šui boje za kupatilo. Ako radite sa feng šui praktičarom, oni bi verovatno pogledali lokaciju vašeg kupatila u odnosu na feng šui bagua mapu. Takođe je važno razmotriti koje boje volite i koje su asocijacije sa određenim bojama.

Koje boje se preporučuju za kupatilo prema feng šui disciplini?

Bela

Ako bismo želeli da damo opštu preporuku za najbolju boju kupatila, to bi bila bela. Iako možda nije najbolja boja za druge prostorije, bela predstavlja bistrinu i čistoću, a jedna od namena modernog kupatila je pročišćavanje tela, piše The Spruce.

Plava

Drugi način da se posmatra feng šui i boje je rad sa teorijom boja pet elemenata feng šuija. Na primer, plava boja je povezana sa drvetom, jednim od pet elemenata koje posmatramo u feng šuiju. Još jedan od pet elemenata je voda. Kupatila su prirodno povezana sa vodenim elementom, budući da vodovod ulazi i izlazi iz ovog dela kuće. Ako volite plavu boju, to bi bila odlična boja za upotrebu u prostoriji koja ima puno vodenog elementa, kao što je kupatilo. Plava takođe može promovisati više odmora i podmlađivanja, tako da dodavanje plave može podržati te energije.

Zelena

Element drveta je takođe povezan sa zelenom, koja se nalazi u živim biljkama i drveću. Slično plavoj, dodavanje zelene u vaše kupatilo može doneti više elemenata drveta koji će se hraniti elementom vode koji je prisutan u vašem kupatilu. Zelena takođe promoviše lečenje i podršku. U zavisnosti od tona zelene, možete uneti dodatne kvalitete. Prigušeno zeleno je više opuštajuće i lekovito, dok je svetlije zelenilo aktivnije. Duboko, šumsko zelenilo je mirno i spokojno.

BONUS VIDEO