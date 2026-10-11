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MEGAN MARKL U OGROMNIM PANTALONAMA KOJE SE VUKU PO ULICI: Da li je ovo njen najveći modni promašaj? (FOTO)

Megan Markl retko kad dobija modne minuse.

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Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia
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Od kad se preselila u Veliku Britaniju sa suprugom, princem Harijem i decom, Megan Markl nismo imali mnogo prilike da vidimo u javnosti. 

Ipak, ona se pre nekoliko dana sastala sa Malalom Jusafzai,  aktivistkinjom i najmlađom dobitnicom Nobelove nagrade za mir u istoriji. NJih dve su se sastale na ručku u londonskom hotelu „Klaridžiz” (Claridge’s), a fotografije sa te prilike obilaze modne stranice. 

Megan je nosila braon kaput od kašmira modne marke Co koji je zauzeo centralno mesto u njenom celokupnog izgledu, dodala mu je klasičnu bež blizu, a najviše pažnje su zauzele pantalone. Ponela je kroj širokih nogavica koji je već godinama na listi najpopularnijih komada odeće, ali kod Megan ne možemo da ne primetimo to koliko su joj nogavice predugačke i bukvalno se vuku po podu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wales Reign (@wales_reign)

Mnogi su ovaj izgled opisali kao "haotičan" i "nezgrapan" što sigurno nije bila poenta Megan Markl, ali se to često dešava sa trendom predugačkih nogavica koji vlada poslednjih meseci. 
 

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