POSNA TORTA KOJA SE NE PEČE: Gotova je za 25 minuta

Kada dođu dani posta ili se približi posna slava, svaka domaćica traga za onim jednim receptom koji će oduševiti goste, a nju ne ostaviti satima pored šporeta.

Posna pesak torta je upravo to – spas u zadnji čas i poslastica koja svojim kremastim slojevima osvaja na prvi zalogaj.

Nema pečenja kora, nema komplikovanih biskvita koji mogu da splasnu, samo jednostavni sastojci koji se stapaju u savršenu harmoniju.

Ono što ovu tortu izdvaja je njena tekstura koja podseća na najfiniji pesak, a opet se topi u ustima.

Najbolje od svega? Toliko je izdašna da je idealna za veća porodična okupljanja, a deca je obožavaju jer podseća na najlepši domaći puding sa keksom.

Sastojci:

Iako je posna, ova pesak torta nimalo ne zaostaje za onim mrsnim varijantama. Tajna je u dobrom posnom keksu i kvalitetnom biljnom mleku. Za pripremu će vam biti potrebno:

1,5 litra vode ili biljnog mleka (ovseno ili bademovo daju fantastičnu aromu)

6 kesica posnog pudinga od vanile

15 kašika šećera (prilagodite svom ukusu)

250 g posnog margarina

100 g šećera u prahu

200 g posnog mlevenog keksa

200 g kokosovog brašna

200 g mlevenih oraha (ili lešnika za moderniji ukus)

Malo posne čokolade za dekoraciju

Priprema:

Dok sat otkucava onih obećanih 25 minuta, vaša kuhinja će postati prava mala radionica čuda. Posna pesak torta se pravi tako što prvo skuvate bazu, a onda je delite na tri dela, od kojih svaki priča svoju priču.

U litar i po vode ili biljnog mleka skuvajte svih 6 pudinga sa šećerom. Mešajte uporno dok se masa ne zgusne toliko da jedva klizi sa kašike. Ostavite puding da se potpuno ohladi, ali ga pokrijte providnom folijom da se ne uhvati ona dosadna korica.

U drugoj posudi penasto umutite margarin sa šećerom u prahu. Kada je puding hladan, sjedinite ga sa margarinom. Dobićete ogromnu, vazdušastu kremu koju sada delite na tri jednaka dela.

Prvi sloj: U prvi deo umešajte mleveni keks. Ovo će biti vaša stabilna osnova, „temelj“ torte koji drži sve ostalo.

Drugi sloj: U drugi deo dodajte kokosovo brašno. On donosi onu egzotičnu notu i čini da torta zamiriše na leto i praznike.

Treći sloj: U poslednji deo idu orasi. Oni daju onaj pravi, starinski šmek koji nas vraća u detinjstvo.

Uzmite okrugli kalup ili dublji pleh i krenite redom: keks, kokos, pa orasi. Poravnajte svaki sloj polako, bez žurbe. Na samom kraju, odozgo možete narendati posnu čokoladu ili posuti sa još malo oraha.

Iako je gotova za tren oka, posna pesak torta najviše voli da „odspava“ u frižideru bar par sati, a najbolje preko noći. Tada se slojevi prožmu, keks povuče vlagu iz kreme i dobijate onaj savršeni presek koji izgleda kao iz najboljih poslastičarnica.

(Krstarica)

