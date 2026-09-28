PREDSEDNIK POSLAO LJUBAVNICI 400 DOLARA: Samo nekoliko dana nakon tragedije započeo aferu koja je promenila sve

Isečak iz biografije Džona F. Kenedija otkriva šokantne detalje o njegovoj vanbračnoj aferi sa stjuardesom Džoun Landberg.

Isečak iz predstojeće biografije bivšeg predsednika SAD Džona F. Kenedija otkriva senzacionalne detalje o njegovom privatnom životu. Knjigu, koja tek treba da bude objavljena u SAD, napisao je poznati novinar i autor biografija slavnih ličnosti Dž. Rendi Taraboreli.

U današnjoj rubrici "zašto i kako" analiziramo zašto biografija "Dž-Ef-Kej: Privatno, javno, tajno" puni naslovne strane i pre nego što je ugledala svetlost dana...

Džon F. Kenedi je glavna tema javnosti zbog šokantnog otkrića o njegovoj vanbračnoj aferi sa stjuardesom Džoun Landberg, detaljno opisanoj u predstojećoj biografiji "Dž-Ef-Kej: Privatno, javno, tajno".

Iako biografija još nije objavljena, jedan isečak je već izazvao veliku prašinu u američkoj politici. Isečak otkriva da je imao "divlji s*ks" sa stjuardesom i da je ona ostala u drugom stanju. Takođe se navodi da ju je naterao da abortira kada je zatrudnela.

Džon F. Kenedi je 19. avgusta 1956. godine upoznao 23-godišnju Džoun dok je stajala ispred džuboksa u baru "Sip end serf" u Santa Moniki, u Kaliforniji.

U isečku koji je autor podelio sa javnošću, Kenedi ju je upitao šta planira da pusti, na šta je Džoun odgovorila: "Razmišljala sam o Elvisu Presliju, ali šta biste vi voleli da čujete?"

U to vreme, Džoun je bila samohrana majka dvoje dece i radila je i kao stjuardesa i kao koktel-konobarica. Kada ju je Džek pitao gde živi, ona je bez oklevanja rekla da je to u "naselju sa prikolicama u blizini". On je upitao: "Šta je, kog đavola, naselje sa prikolicama?", na šta se ona nasmejala i odgovorila: "Ne želite da znate."

Šta se dogodilo nakon prvog susreta?

Nakon što su se rastali, Džoun je dobila poziv od vlasnika bara Peta Dorijana, koji je potom predao telefon Kenediju.

Pozdravio ju je sa: "Kako si?", i rekao joj da sutradan putuje u Italiju, ali da se vraća za dve nedelje.

U to vreme, Kenedijev brak bio je u krizi — Džeki je upravo rodila njihovu mrtvorođenu ćerku Arabelu i mučila se da se sama nosi sa tim.

Početkom septembra, Kenedi se vratio u Los Anđeles i pozvao Džoun na večeru u dom svoje sestre Pet i njenog supruga.

"Obasjao je čitavu prostoriju. LJudi su prilazili samo da bi bili u njegovoj blizini, njegova energija je bila magnetna. Mislila sam, pa naravno, to je političar u njemu. Ali ubrzo sam shvatila da ne, on je jednostavno takav", napisala je Džoun kasnije o toj večeri.

Oko ponoći, par se odvezao do jednog motela, prijavio pod imenom "Gospodin i gospođa Robert Tompson" i, prema rečima Džoun, imali su "divlji" s*ks.

Sledećeg jutra, Kenedi se otvorio Džoun i ispričao joj o svom životu, otkrivajući da je njegov brak sa Džeki bio "ugovoren brak" i opisujući ga kao "u redu. Nije sjajan, ali je u redu."

Dodao je i da se porodica okrenula protiv njega jer nije bio uz Džeki tokom gubitka ćerke.

Kada ga je Džoun pitala da li voli Džeki, rekao je: "Ne znam da li išta volim. Volim politiku. Ne znam kako da volim bilo šta drugo."

Da li je Kenedijeva supruga znala za njegovu vanbračnu aferu?

Kada se Kenedi vratio kući, njegova supruga Džeki Kenedi ga je suočila sa pitanjem: "Ko je Džoun iz naselja sa prikolicama?"

Nastavila je rekavši da već zna sve o "razvodu" od njegove sestre.

Kenedi je objasnio da je Džoun neko koga je upoznao u Los Anđelesu. Iako Džoun nije bila sigurna koliko joj je tačno otkrio, verovala je da je svojoj supruzi rekao skoro sve.

Šta je usledilo?

Kenedijev otac, Džo Kenedi, primio je poziv od vrhunskog njujorškog advokata koji je zastupao Džeki u potencijalnom razvodu. Tokom večere, Džo je ponudio Džeki 100.000 dolara nakon rođenja njihovog prvog deteta, što je ona prihvatila.

Kao rezultat toga, Kenedijeva i Džounina afera se nastavila, dok je slomljena Džeki održavala sliku odane supruge.

Do 1957. godine, dok se razmatralo da se Kenedi kandiduje za predsednika, on je nastavio vezu sa Džoun — dovodio ju je avionima različitih aviokompanija kako bi se viđali i pokrivao sve njene troškove.

Međutim, nakon rođenja njegovog prvog deteta sa Džeki, stvari su počele da se menjaju, posebno kada je Džoun otkrila da je trudna. Kenedi je kasnije tražio od nje da prekine trudnoću i ton prilikom joj dao 400 dolara, što je ona i učinila. To iskustvo je narušilo njihov odnos, zbog čega je Džoun shvatila da stvari ne mogu da se nastave po starom.

"Jednu stvar želim da ti kažem, Kenedi", rekla mu je.

"Ti voliš Karolinu, i ja to znam, ali i ja sam nečija ćerka. Seti se toga sledeći put kada se prema nekoj ženi budeš ponašao onako kako si se ponašao prema meni", rekla je Kenediju preko telefona.

(Mondo)

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