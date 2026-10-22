PRINC HARI OTKRIO ISTINU O POVRATKU U DOMOVINU: On i Megan imali su sasvim drugačiji plan

Princ Hari se sa porodicom vratio kući odnosno u Veliku Britaniju krajem avgusta, a dugo se spekulisalo zašto je to uradio.

Princ Hari se sa suprugom Megan Markl i dvoje dece Arčijem i Lilibet preselio odnosno vratio u Veliku Britaniju krajem avgusta. Mnogima se činila ova odluka veoma nagla, a razlozi za to nejasni budući da je u lošim odnosima sa većinom britanske kraljevske porodice.

Ipak, vojvoda od Saseksa je nedavno govoreći za časopis GQ otkrio prave razloge za povratak kući.

Princ Hari je otkrio da iako bi tako "velika odluka" o preseljenju za većinu ljudi zahtevala mnogo planiranja, za njegovu porodicu je to bilo veoma kratkog daha i brzog poteza.

Kada ga je novinar Zek Baron upitao otkud to da se vratio u Veliku Britaniju, on je odgovorio da je to učinio zbog mogućnosti.

- Mogućnosti. Za porodicu. Mogućnost da decu upišem u britansku školu mnogo mi je značila. Nisam shvatao koliko mi je to važno - rekao je Hari i dodao da je uvek razmišljao o tome, ali sada kada su njegova deca u školi dve nedelje, vidi koliko im to znači.

- Vole je i pruža im potpuno drugačije iskustvo - dodao je.

Vojvoda od Saseksa je rekao da je „toliko važno“ da njegova deca, Arči (7) i Lilibet (5), imaju dva „potpuno različita kulturna iskustva“ misleći na to što su živeli u Montesitu u Kaliforniji od 2020. godine, u domovini njihove majke i što su sada u Velikoj Britaniji, gde se on rodio i odrastao.

- Imati celu porodicu sa mnom, mesto gde sam odrastao, želja da svojoj deci pokažem gde sam odrastao, iskustva koja sam stekao, pružila su mi pravo, ozbiljno razmišljanje. Ovo je prilika da to uradim sada, i dobro je biti van SAD i pustiti da se stvari malo slegnu.- dodao je Hari.

Pored škole svoje dece, vojvoda je rekao da želi da bude bliže porodici – mada nije precizirao kome.

- Da se ​​vratim bliže porodici i da se vratim na tlo Velike Britanije duže od nekoliko dana, ili nedelju dana ovde ili onde.- rekao je Hari o razlozima za povratak kući iako je govorio i da neki ljudi ne žele da ponovno okupljanje porodice uspe.

Časopis Hello! je ranije otkrio da princ Hari još uvek nije lično sreo svog oca od povratka u Veliku Britaniju.

Veruje se da vojvoda i vojvotkinja od Saseksa žive u Kotsvoldsu u rezidenciji koja nije kraljevska nakon povratka u Veliku Britaniju – a Megan povremeno deli utisak njihovog novog života na selu na svom Instagram nalogu.

Princ Arči i princeza Lilibet, navodno, uživaju u svojoj novoj školi, a iz prve su morali posle samo dva dana da se ispišu iz bezbednosnih razloga.

(Glossy)

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