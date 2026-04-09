Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PROŠLO JE 24 GODINE OD NJIHOVOG BURNOG RAZVODA, A SADA GA JE ŠOKIRALA SVOJIM POTEZOM: Ceo svet gleda objavu Kim Besindžer! (VIDEO)

Kim Besindžer je javno uputila rođendansku čestitku svom bivšem suprugu Aleku Boldvinu s kojim ima ćerku Ajrland, a ovo je bilo nešto potpuno neočekivano.

Foto: Profimedia/Globe Photos, Zuma Press
Oglas

Glumica Kim Besindžer i glumac Alek Boldvin imaju burnu ljubavnu priču i još burniji razvod koji se dogodio pre 24 godine, ali to nije omelo slavnu holivudsku zvezdu da se javno oglasi i čestita svom drugom bivšem suprugu rođendan, što je i za njega bilo ogromno iznenađenje. 

Aleka je ostavila potpuno zatečenim ovim postupkom, kada je objavila scenu iz filma "The Marrying Man", u kojem su oboje igrali, a upravo tada se i zaljubili jedno u drugo, 1990. godine. 

Navršilo se 35 godina otkako je film izašao, a Kim je ovaj trenutak iskoristila i za čestitanje rođendana Aleku Boldvinu koji je napunio 68 godina.

"Takođe moram da napomenem da je danas i rođendan Aleka Boldvina. Srećan rođendan Aleku, mom filmskom partneru. Želim mu zdravlje, puno smeha i još mnogo divnih godina s porodicom i prijateljima", napisala je uz objavu na Instagramu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Basinger (@kim.basinger)

Ubrzo je usledio Boldvinov odgovor u kojem nije krio koliko je iznenađen. 

"Ovo je izuzetno ljubazno i potpuno neočekivano. Hvala ti, Viki Vejl, na rođendanskim željama", uzvratio je glumac.

(Super žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas