PROŠLO JE 24 GODINE OD NJIHOVOG BURNOG RAZVODA, A SADA GA JE ŠOKIRALA SVOJIM POTEZOM: Ceo svet gleda objavu Kim Besindžer! (VIDEO)

Kim Besindžer je javno uputila rođendansku čestitku svom bivšem suprugu Aleku Boldvinu s kojim ima ćerku Ajrland, a ovo je bilo nešto potpuno neočekivano.

Glumica Kim Besindžer i glumac Alek Boldvin imaju burnu ljubavnu priču i još burniji razvod koji se dogodio pre 24 godine, ali to nije omelo slavnu holivudsku zvezdu da se javno oglasi i čestita svom drugom bivšem suprugu rođendan, što je i za njega bilo ogromno iznenađenje.

Aleka je ostavila potpuno zatečenim ovim postupkom, kada je objavila scenu iz filma "The Marrying Man", u kojem su oboje igrali, a upravo tada se i zaljubili jedno u drugo, 1990. godine.

Navršilo se 35 godina otkako je film izašao, a Kim je ovaj trenutak iskoristila i za čestitanje rođendana Aleku Boldvinu koji je napunio 68 godina.

"Takođe moram da napomenem da je danas i rođendan Aleka Boldvina. Srećan rođendan Aleku, mom filmskom partneru. Želim mu zdravlje, puno smeha i još mnogo divnih godina s porodicom i prijateljima", napisala je uz objavu na Instagramu.

Ubrzo je usledio Boldvinov odgovor u kojem nije krio koliko je iznenađen.

"Ovo je izuzetno ljubazno i potpuno neočekivano. Hvala ti, Viki Vejl, na rođendanskim željama", uzvratio je glumac.

(Super žena)

