Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PRVO OGLAŠAVANJE POLICIJE POVODOM SMRTI HAJDEN PANETIJER: Evo šta je pokazala preliminarna istraga

Holivudska glumica Hejden Panetijer, poznata po ulogama u serijama "Heroes" i "Nashville", preminula je u 36. godini. Policija je saopštila da za sada nema tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

1786963003_profimedia-0723461008.jpg
Foto: Profimedia/ AFF, AFF
Oglas

Detektivi su za Daily Mail potvrdili da su u nedelju popodne intervenisali nakon poziva hitnim službama. Poziv je uputio poznanik Hejden Panetijer, koji je prijavio da ona ne daje znakove života.

Policija i hitna pomoć stigli su u stambeni kompleks Judson Mill Lofts u Grinvilu u Južnoj Karolini. Pokušali su da joj pruže medicinsku pomoć i reanimiraju je, ali je glumica na kraju proglašena mrtvom na licu mesta.

Istraga i okolnosti smrti

Policija i kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil istražuju okolnosti smrti. U saopštenju su naveli da preliminarna istraga nije pokazala tragove nasilja niti sumnjive okolnosti.

Uzrok smrti za sada nije objavljen, a istraga je i dalje u toku.

Glumica i njen bivši partner, agent za nekretnine Brajan Hikerson, navodno su dan pre njene smrti doputovali iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu, odakle je on rodom.

Zvanično policijsko saopštenje

Portparol policije u Grinvilu dao je za Daily Mail sledeću izjavu:

- Dana 16. avgusta 2026. godine, oko 13.51, službenici Policijske uprave Grinvil, u pratnji ekipe hitne pomoći, odazvali su se na dojavu o ženskoj osobi koja ne daje znakove života u kompleksu Judson Mill Lofts, na adresi 701 Easley Bridge Road"Po dolasku je pružena medicinska pomoć, međutim, osoba, kasnije identifikovana kao Hejden Panetijer, proglašena je mrtvom na licu mesta - navodi se u izjavi policije.

- Slučaj istražuje Policijska uprava Grinvil u saradnji sa kancelarijom mrtvozornika okruga Grinvil. Preliminarna istraga nije ukazala na tragove nasilja niti na sumnjive okolnosti. Poziv hitnoj službi uputio je poznanik gospođe Panetijer. U ovom trenutku nema dodatnih detalja za javnost - zaključili su.

(Index.hr)

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas