PRVO OGLAŠAVANJE POLICIJE POVODOM SMRTI HAJDEN PANETIJER: Evo šta je pokazala preliminarna istraga

Holivudska glumica Hejden Panetijer, poznata po ulogama u serijama "Heroes" i "Nashville", preminula je u 36. godini. Policija je saopštila da za sada nema tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

Detektivi su za Daily Mail potvrdili da su u nedelju popodne intervenisali nakon poziva hitnim službama. Poziv je uputio poznanik Hejden Panetijer, koji je prijavio da ona ne daje znakove života.

Policija i hitna pomoć stigli su u stambeni kompleks Judson Mill Lofts u Grinvilu u Južnoj Karolini. Pokušali su da joj pruže medicinsku pomoć i reanimiraju je, ali je glumica na kraju proglašena mrtvom na licu mesta.

Istraga i okolnosti smrti

Policija i kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil istražuju okolnosti smrti. U saopštenju su naveli da preliminarna istraga nije pokazala tragove nasilja niti sumnjive okolnosti.

Uzrok smrti za sada nije objavljen, a istraga je i dalje u toku.

Glumica i njen bivši partner, agent za nekretnine Brajan Hikerson, navodno su dan pre njene smrti doputovali iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu, odakle je on rodom.

Zvanično policijsko saopštenje

Portparol policije u Grinvilu dao je za Daily Mail sledeću izjavu:

- Dana 16. avgusta 2026. godine, oko 13.51, službenici Policijske uprave Grinvil, u pratnji ekipe hitne pomoći, odazvali su se na dojavu o ženskoj osobi koja ne daje znakove života u kompleksu Judson Mill Lofts, na adresi 701 Easley Bridge Road"Po dolasku je pružena medicinska pomoć, međutim, osoba, kasnije identifikovana kao Hejden Panetijer, proglašena je mrtvom na licu mesta - navodi se u izjavi policije.

- Slučaj istražuje Policijska uprava Grinvil u saradnji sa kancelarijom mrtvozornika okruga Grinvil. Preliminarna istraga nije ukazala na tragove nasilja niti na sumnjive okolnosti. Poziv hitnoj službi uputio je poznanik gospođe Panetijer. U ovom trenutku nema dodatnih detalja za javnost - zaključili su.

(Index.hr)

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