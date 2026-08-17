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KAKO SE RADE ŽABLJI TRBUŠNJACI? Jačaju mišiće za 10 minuta dnevno

Vežba žablji trbušnjaci jača trbušne mišiće i topi masnoće, a posebno je efikasna kada se kombinuje sa pravilnom ishranom i dodatnom redovnom fizičkom aktivnošću.

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Foto: Deposit/ undrey
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Jedna od najrizičnijih zona tela defnitivno jeste stomak, ali važno je znati da ne postoji vežba koja efikasno topi masne naslage u predelu abdomena.

Jedna od zanimljivijih varijanti klasičnih trbušnjaka jesu žablji trbušnjaci- impresivna vežba za ravan stomak.

Žablji trbušnjaci posebno ciljaju pravi trbušni mišić, uz pomoć poprečnih trbušnih mišića, mišića koji su neophodni za tonus trbušnih mišića i ravan stomak koji svi težimo. Zahvaljujući položaju "žabljih nogu“ značajno se povećava angažovanje trupa i stabilnost.

Kako se izvode žablju trbušnjaci korak po korak:

  • Lezite na leđa.
  • Spojite stopala, a kolena raširite u stranu tako da noge formiraju položaj žabe.
  • Ruke postavite iza glave ili ih prekrstite na grudima.
  • Zategnite stomak i blago povucite pupak ka kičmi.
  • Izdahnite i polako podignite glavu, ramena i gornji deo leđa od poda.
  • Kratko zadržite položaj na vrhu pokreta.
  • Polako se vratite u početni položaj uz udah.
  • Tokom celog pokreta održavajte kontrolu i napetost u trbušnim mišićima.

Greške koje treba izbegavati:

  • Povlačenje glave i vrata rukama.
  • Spajanje kolena tokom izvođenja vežbe.
  • Prebrzo izvođenje bez kontrole pokreta.
  • Korišćenje zamaha umesto aktivacije trbušnih mišića.
  • Zadržavanje daha tokom vežbe.

Kvalitet izvođenja je važniji od broja ponavljanja - radite pokret polako i kontrolisano kako biste maksimalno aktivirali mišiće stomaka.

(Sensa)

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