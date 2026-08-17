KAKO SE RADE ŽABLJI TRBUŠNJACI? Jačaju mišiće za 10 minuta dnevno

Vežba žablji trbušnjaci jača trbušne mišiće i topi masnoće, a posebno je efikasna kada se kombinuje sa pravilnom ishranom i dodatnom redovnom fizičkom aktivnošću.
Jedna od najrizičnijih zona tela defnitivno jeste stomak, ali važno je znati da ne postoji vežba koja efikasno topi masne naslage u predelu abdomena.
Jedna od zanimljivijih varijanti klasičnih trbušnjaka jesu žablji trbušnjaci- impresivna vežba za ravan stomak.
Žablji trbušnjaci posebno ciljaju pravi trbušni mišić, uz pomoć poprečnih trbušnih mišića, mišića koji su neophodni za tonus trbušnih mišića i ravan stomak koji svi težimo. Zahvaljujući položaju "žabljih nogu“ značajno se povećava angažovanje trupa i stabilnost.
Kako se izvode žablju trbušnjaci korak po korak:
- Lezite na leđa.
- Spojite stopala, a kolena raširite u stranu tako da noge formiraju položaj žabe.
- Ruke postavite iza glave ili ih prekrstite na grudima.
- Zategnite stomak i blago povucite pupak ka kičmi.
- Izdahnite i polako podignite glavu, ramena i gornji deo leđa od poda.
- Kratko zadržite položaj na vrhu pokreta.
- Polako se vratite u početni položaj uz udah.
- Tokom celog pokreta održavajte kontrolu i napetost u trbušnim mišićima.
Greške koje treba izbegavati:
- Povlačenje glave i vrata rukama.
- Spajanje kolena tokom izvođenja vežbe.
- Prebrzo izvođenje bez kontrole pokreta.
- Korišćenje zamaha umesto aktivacije trbušnih mišića.
- Zadržavanje daha tokom vežbe.
Kvalitet izvođenja je važniji od broja ponavljanja - radite pokret polako i kontrolisano kako biste maksimalno aktivirali mišiće stomaka.
(Sensa)
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