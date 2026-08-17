KAKO SE RADE ŽABLJI TRBUŠNJACI? Jačaju mišiće za 10 minuta dnevno

Vežba žablji trbušnjaci jača trbušne mišiće i topi masnoće, a posebno je efikasna kada se kombinuje sa pravilnom ishranom i dodatnom redovnom fizičkom aktivnošću.

Jedna od najrizičnijih zona tela defnitivno jeste stomak, ali važno je znati da ne postoji vežba koja efikasno topi masne naslage u predelu abdomena.

Jedna od zanimljivijih varijanti klasičnih trbušnjaka jesu žablji trbušnjaci- impresivna vežba za ravan stomak.

Žablji trbušnjaci posebno ciljaju pravi trbušni mišić, uz pomoć poprečnih trbušnih mišića, mišića koji su neophodni za tonus trbušnih mišića i ravan stomak koji svi težimo. Zahvaljujući položaju "žabljih nogu“ značajno se povećava angažovanje trupa i stabilnost.

Kako se izvode žablju trbušnjaci korak po korak:

Lezite na leđa.

Spojite stopala, a kolena raširite u stranu tako da noge formiraju položaj žabe.

Ruke postavite iza glave ili ih prekrstite na grudima.

Zategnite stomak i blago povucite pupak ka kičmi.

Izdahnite i polako podignite glavu, ramena i gornji deo leđa od poda.

Kratko zadržite položaj na vrhu pokreta.

Polako se vratite u početni položaj uz udah.

Tokom celog pokreta održavajte kontrolu i napetost u trbušnim mišićima.

Greške koje treba izbegavati:

Povlačenje glave i vrata rukama.

Spajanje kolena tokom izvođenja vežbe.

Prebrzo izvođenje bez kontrole pokreta.

Korišćenje zamaha umesto aktivacije trbušnih mišića.

Zadržavanje daha tokom vežbe.

Kvalitet izvođenja je važniji od broja ponavljanja - radite pokret polako i kontrolisano kako biste maksimalno aktivirali mišiće stomaka.

(Sensa)

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