KRISTIJANO RONALDO I GEORGINA OTKRILI DETALJE VENČANJA: Venčali se u dnevnoj sobi, a žene će oduševiti šta je nosila manekenka (FOTO)

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez venčali su se 11. avgusta nakon deset godina veze.

O njihovom venčanju se nagađalo mesecima i dok su svi očekivali raskošnu proslavu sa mnogo zvanica, par je odlučio da sve zadrži na minimalnom i sudbonosno "da" kaže u krugu najuže porodice u svom domu u Portugalu.

Par je u svom prvom intervjuu o venčanju za časopis „Vog” otkrio da je 11. avgust 2016. godine bio i dan kada su se prvi put ugledali u „Gučijevoj” prodavnici u Madridu. Prema priči, tada tridesetjednogodišnji Ronaldo, jedan od vodećih svetskih sportista, ušao je u prodavnicu u kojoj je dvadesetdvogodišnja Džordžina menjala koleginicu na smeni.

- Bio sam okrenut leđima, a onda sam se okrenuo i ugledao je. Pogledi su nam se sreli i od tog trenutka je bilo to to - opisao je Ronaldo za Vog, dom je Georgina dodala da je "bilo kao iz snova".

- Da, kao iz snova. Znam da je ona ljubav mog života i mislim da sam ja... mislim da ona smatra mene ljubavlju svog života.

Venčanje u dnevnoj sobi

Mladenci su, u razgovoru vođenom nekoliko dana pre samog venčanja, objasnili da žele jednostavnu ceremoniju u svojoj letnjoj kući u Kaškaišu u Portugalu – domu koji su godinama zajedno gradili, a u koji su se uselili tek pre nekoliko meseci.

- Odlučili smo da to učinimo u dnevnoj sobi naše kuće ovde. Gde doručkujemo, ručamo i večeramo, i gde živimo svoju svakodnevicu. Želim da za 30 godina naša deca pomisle: "Za ovim stolom se desilo nešto divno – venčani zavet naših roditelja".

Par je nosio odeću brenda „Guči”, što je još jedna aluzija na način na koji su se upoznali. Georgina se umesto tradicionalne venčanice odlučila za beli komplet od svile koji se sastoji od suknje i sakoa, dok je Ronaldo izabrao odelo u svetlobež boji.

Nakon ceremonije, posetili su Svetište Gospe od Fatime radi privatnog blagoslova.

Zajedno imaju petoro dece, a sada su govorili i o tome da li u budućnosti žele još članova porodice:

- Nikad ne reci nikad. Još jedna beba u ovom trenutku značila bi preveliku gužvu kod kuće. Ali, kada najmlađa deca budu imala 15 ili 16 godina, mi ćemo i dalje biti mladi, pa zašto da ne? Istina je da ne mogu da zamislim sebe bez male dece, tako da – videćemo.

Iako zbog obaveza nisu planirali medeni mesec, razmišljaju o tome da u budućnosti organizuju drugu, raskošniju ceremoniju. Ipak, prioritet im je bio da se venčaju baš na godišnjicu koja im najviše znači.

- U budućnosti ćemo prirediti veliko venčanje kako bismo slavili sa porodicom i prijateljima. Kada sam bila mala, sanjala sam o najvećem dvorcu, najvećoj kočiji, najdužoj haljini i kruni punoj dijamanata. A sada kažem: ne. Želim nešto intimno, sa svojim partnerom i našom decom, kod kuće. Jer dvorci, kuće, ostrva, konji, automobili – sve nam je to svakodnevno nadohvat ruke. Ali nešto intimno – to je za nas neuobičajenije - objasnila je Georgina.

