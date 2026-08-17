OBOREN ČUVENI MIT O 8 SATI SNA: Koja je idealna dužina spavanja prema uzrastu?

Generacijama unazad slušamo istu rečenicu: "Svakom čoveku je potrebno osam sati sna".

Međutim, vodeći svetski stručnjaci za spavanje i lekari Nacionalne fondacije za san zvanično su srušili ovaj dugogodišnji mit. Količina sna koja nam je neophodna za normalno funkcionisanje, jak imunitet i dobro zdravlje drastično se menja tokom života, a ono što je idealno za tinejdžera, za osobu u pedesetim godinama može biti previše.

San nije samo odmor - to je period kada se naš mozak regeneriše, tkiva obnavljaju, a hormon rasta i imunitet doživljavaju svoj vrhunac. Da bismo saznali koliko nam je noćnog odmora zaista potrebno, donosimo vam detaljan i osvežen vodič sa tačnim preporukama po starosnim grupama.

Tabela noćnog odmora: Koliko sati sna zahteva vaše telo?

Lekari naglašavaju da ne treba paničiti ako ponekad odstupite od ovih brojki, ali hronično odstupanje od preporučenih okvira vodi u ozbiljne zdravstvene probleme.

Novorođenčad (od 0 do 3 meseca): Potrebno im je od 14 do 17 sati sna tokom 24 sata (uključujući i dnevne dremke).

Odojčad (od 4 do 11 meseci): NJihovom razvoju je neophodno od 12 do 15 sati sna.

Mala deca (od 1 do 2 godine): Idealno je između 11 i 14 sati odmora.

Predškolci (od 3 do 5 godina): Potrebno im je od 10 do 13 sati sna.

Deca školskog uzrasta (od 6 do 13 godina): Za pravilan razvoj i koncentraciju u školi neophodno je 9 do 11 sati.

Tinejdžeri (od 14 do 17 godina): Zbog burnih hormonalnih promena i razvoja, njima je potrebno 8 do 10 sati noćnog sna.

Mlađi odrasli (od 18 do 25 godina): Optimalno vreme za spavanje jeste od 7 do 9 sati.

Odrasli (od 26 do 64 godine): Zlatni standard za ovu grupu iznosi od 7 do 9 sati.

Starije osobe (65 i više godina): Potreba za sanom se blago smanjuje i iznosi od 7 do 8 sati.

Zlatno pravilo stručnjaka je da je kvalitet sna je podjednako važan kao i njegov kvantitet. Osam sati isprekidanog i nemirnog sna u bučnoj prostoriji nema ni približno istu vrednost kao sedam sati dubokog, neprekidnog noćnog odmora.

Šta se dešava sa organizmom ako se ne spava dovoljno

Mnogi ljudi u savremenom, brzom tempu života svesno žrtvuju san kako bi završili obaveze. Međutim, naučnici upozoravaju da je hroničan nedostatak sna tihi ubica modernog doba.

Kada se noćima spava manje od minimuma predviđenog za određene godine, u organizmu dolazi do opasnih lančanih reakcija:

Slabljenje imunog sistema: Telo proizvodi manje zaštitnih antitela, pa postajete podložni virusima i infekcijama.

Povećan rizik od gojaznosti: Nedostatak sna remeti hormone apetita (leptin i grelin), što dovodi do nekontrolisane želje za slatkišima i ugljenim hidratima.

Kardiovaskularni problemi: Hronična neispavanost podiže krvni pritisak i povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Pad koncentracije i pamćenja: Mozak bez dostojnog odmora ne može da štiti i arhivira informacije, pa dolazi do rasejanosti i usporenih reakcija u vožnji.

Veći rizik od dijabetesa tipa 2: Telo gubi sposobnost da efikasno obrađuje glukozu.

(Blic)

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