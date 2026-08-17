SENIDAH NAPADNUTA NA NASTUPU U HRVATSKOJ: Gađana ledom, odmah prekinula nastup

Pevačica Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah, doživela je neprijatnost na nastupu u Hrvatskoj, zbog čega je odmah prekinula svoj koncert. Incident se dogodio u jednom poznatom klubu na ostrvu Krk.

Tokom nastupa, pevačica Senida Hajdarpašić je iznenada prekinula koncert i obratila se organizatorima i obezbeđenju. Ona je zahtevala da se hitno pronađe osoba koja ju je gađala.

- Ovako, ko je video? Molim vas, molim vas samo ako možete to da sredite, inače nećemo nastaviti, samo to da kažem - poručila je besna Senidah direktno sa bine.

Kako je otkrio jedan od očevidaca sa lica mesta, pojedinci iz publike su pevačicu duže vreme gađali ledom, što ju je potpuno razbesnelo.

- Uvek se nađe neko ko misli da je prepametan, pa su je gađali ledom - objasnio je dečko koji se našao na licu mesta.

Senida je, podsetimo, jednom prilikom govorila o tome da nema osećaj pripadnosti nigde i da se u Sloveniji oseća kao stranac zbog imena, a u Crnoj Gori zbog mesta rođenja.

- Upravo to me je naučilo da ne pokušavam previše da se uklopim ni u jedan okvir. Kada ceo život imaš osećaj da si negde između, s vremenom jednostavno prestaneš da tražiš potvrdu i počneš da gradiš svoj svet i identitet onako kako ga osećaš. Možda baš zato nikada nisam volela granice ni u muzici ni u svakodnevici. Uvek mi je bilo najvažnije da ostanem svoja i da ne pravim kompromise sa sobom samo da bih negde 'pripadala' - rekla je, pa nastavila:

- Mama me je naučila dostojanstvu i tome da, bez obzira na sve što nosiš u sebi, ne moraš uvek sve da pokazuješ svetu. Mislim da to kod mene nikada nije bilo skrivanje emocija, nego više način da sačuvam sebe i svoj mir. Naravno da svi imamo teške trenutke i slabosti, samo sam kroz život naučila da ih ne nosim na način da tražim sažaljenje. Prava snaga nije u tome da nikada ne padneš, nego da, uprkos svemu, nastaviš dalje podignute glave. Ta devojčica zapravo nikada nije nestala. Možda ljudi danas vide samo tu neku „moćnu i nedodirljivu“ stranu mene, ali ja znam da je upravo ta mala Senida zaslužna za sve što sam danas. Kada odrastaš uz reči poput: „Moja Senida može sve“, s vremenom i sam počneš da veruješ da stvarno možeš.

(Blic)

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