POZNAT UZROK SMRTI GLUMICE HEJDEN PANETIJER: Bolničari otkrili tužnu istinu

Otkriveni su novi detalji o poslednjim trenucima života glumice Hejden Panetijer.

Policija i ekipe hitne pomoći došli su na teren nakon prijave o „ženskoj osobi bez svesti”, koja je kasnije identifikovana kao 36-godišnja Panetijer, u kući u Grinvilu u Južnoj Karolini.

Incident se dogodio u nedelju, 17. avgusta, oko 13.50 časova po lokalnom vremenu, što je policijska uprava Grinvila prethodno potvrdila za magazin People. Nadležni su za hitan slučaj saznali putem poziva upućenog službi 911 od strane prijatelja glumice poznate po ulozi u filmu, preneo je portal TMZ pozivajući se na izvore iz policije. Identitet osobe koja je pozvala pomoć za sada nije javno saopšten.

Prema navodima ovog medija, ekipe hitne pomoći pokušale su reanimaciju, ali je glumica nažalost preminula.

Prema snimku komunikacije hitnih službi do kojeg je došao magazin „Pipl”, čuje se kako nadležni govore o „predoziranju” i „srčanom zastoju”.

- Preliminarna istraga nije ukazala na znake krivičnog dela niti na sumnjive okolnosti - izjavio je portparol policijske uprave Grinvila u saopštenju,

Policija je za magazin People izjavila da zvaničan uzrok smrti Panetijerove neće biti saopšten pre obdukcije.

