RECEPT ZA OBLANDE SA KARAMELOM: Starinska poslastica koju svi volimo (VIDEO)

Ovo je prava mala slatka čarolija koja se topi u ustima!
Iz bakine kuhinje nam stiže recept koji će vas oduševiti. Spoj karamelizovanog šećera, bele čokolade i pečenih oraha daje onaj starinski ukus koji svi volimo, a priprema je brza i laka.
Oblande - sastojci:
200 g šećera,
200 ml mleka,
malo bele čokolade,
100 g oraha,
100 g mlevenog keksa,
par kapi ruma,
1 pakovanje malih oblandi.
Oblande - priprema:
Ušpinovati šećer na tihoj vatri dok se potpuno ne istopi i postane karamel. Dodati mleko i pustiti da prokuva.
Dodati kašiku bele čokolade i mešati dok se ne istopi i mleko postane gusto. U to dodati mlevene orahe i keks, pa sve dobro izmešati.
Brzo filovati manje oblande dok je fil još topao. Pritisnuti nečim teškim i ostaviti na hladnom dva sata da se stegne pre sečenja. Možete dodati nekoliko kapi ruma po želji. Fantazija!
