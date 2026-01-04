Oglas
RECEPT ZA OBLANDE SA KARAMELOM: Starinska poslastica koju svi volimo (VIDEO)

Ovo je prava mala slatka čarolija koja se topi u ustima!

1767514980_5d9d1700-e452-430b-9a20-3602ef4f9b17.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Iz bakine kuhinje nam stiže recept koji će vas oduševiti. Spoj karamelizovanog šećera, bele čokolade i pečenih oraha daje onaj starinski ukus koji svi volimo, a priprema je brza i laka.

Oblande - sastojci:

200 g šećera,

200 ml mleka,

malo bele čokolade,

100 g oraha,

100 g mlevenog keksa,

par kapi ruma,

1 pakovanje malih oblandi.

Oblande - priprema:

Ušpinovati šećer na tihoj vatri dok se potpuno ne istopi i postane karamel. Dodati mleko i pustiti da prokuva. 

Dodati kašiku bele čokolade i mešati dok se ne istopi i mleko postane gusto. U to dodati mlevene orahe i keks, pa sve dobro izmešati. 

Brzo filovati manje oblande dok je fil još topao. Pritisnuti nečim teškim i ostaviti na hladnom dva sata da se stegne pre sečenja. Možete dodati nekoliko kapi ruma po želji. Fantazija!

BONUS VIDEO:

 

 

