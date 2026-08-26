SA 43 GODINE JE U TOP FORMI I IZGLEDA NEVEROVATNO: Ovo je tajna mladolikog izgleda Zlatana Ibrahimovića

Zlatan izbegava rafinisane šećere i strogo vodi računa o količini i kvalitetu hrane.

Fudbaler Zlatan Ibrahimović u svojoj 43. godini i dalje izgleda izuzetno mladoliko, a njegova neverovatna fizička forma i isklesani mišići svedoče o tome da je u punoj snazi. Ključ njegove vitalnosti i energičnosti leži u specifičnoj ishrani i gvozdenoj disciplini.

Zlatanova svakodnevna ishrana primarno se sastoji od belog mesa, svežeg voća i povrća, a dopušta sebi i sušenu govedinu, odnosno brezaolu. Međutim, pravila kojih se pridržava su izuzetno rigorozna.

Ibrahimović jede samo nerafinisani šećer i aročito obraća pažnju na količinu obroka i kvalitet hrane koju jede. Iako nekada da sebi oduška – najčešće tokom leta ili nakon utakmica kada se jednom nedeljno nagradi picom ili jelom po izboru – on i tada izuzetno pazi na količinu hrane koju unosi, preneo je svojevremeno "Dnevnik hr".

Međutim, izbegava svu zamrznutu hranu, čak i sladoled, dok testeninu jede u retkim prilikama.

Malo ko zna ko je njegov otac

Malo ko zna da je otac Zlatana Ibrahimovića, Šefik Ibrahimović, zapravo pevač narodne muzike koji je nastupao na prostorima bivše Jugoslavije i sinu čak posvetio pesmu "Zlato, Zlatane".

Zlatan se svojevremeno sa bolom prisetio žestokih svađa svojih roditelja, galame i uvreda koje su prštale u kući. Kako piše u svojoj knjizi, otac Šefik se odao alkoholu, vodio sopstveni rat, slušao jugoslovensku muziku i uopšte nije pratio sinovljeve utakmice niti ga ohrabrivao u školi. Upravo je slavni fudbaler bio taj koji je na kraju uspeo da spase svog oca od alkoholizma.

Sa druge strane, njegova majka podnela je ogroman teret. Ustajala je u 4 ujutru da bi otišla na posao, a popodne se vraćala da čuva petoro dece.

Srce mu osvojila 11 godina starija Helena

Proslavljeni fudbaler Zlatan Ibrahimović san je mnogih dama, ali njegovo srce osvojila je 11 godina starija Helena.

LJubavna priča Zlatana i Helene počela je davne 2002. godine, kada se dogodio njihov sudbinski susret i to na parkingu u Malmeu.

Par je ubrzo počeo romansu, a iz njihove ljubavi rodilo se dvoje dece.

(Blic)

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