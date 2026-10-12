ŠAJU LABAFA SU OBOŽAVALI MILIONI, A DANAS MU SE ŽIVOT RASPADA: Ni ljubav žene koja mu je bila oslonac nije bila dovoljna

Nakon skoro deset godina braka, Mija Got podnosi zahtev za razvod od Šaje Labafa, uz zahtev za starateljstvo nad ćerkom.

Nekada je bio jedan od najperspektivnijih mladih glumaca Holivuda, dečak kojem su predviđali blistavu karijeru i čovek čije su filmove gledali milioni širom sveta. Međutim, život Šaje Labafa pretvorio se u niz skandala, hapšenja, optužbi za nasilje i pokušaja da se izbori sa sopstvenim problemima. A sada, kada se činilo da je u supruzi Miji Got pronašao oslonac koji mu je toliko nedostajao, njihovoj turbulentnoj ljubavnoj priči ponovo je došao kraj.

Glumica Mija Got podnela je 6. oktobra zahtev za razvod braka u Los Anđelesu, čime je pokrenula postupak okončanja gotovo desetogodišnjeg braka sa glumcem Šajom Labafom. Kao razlog navela je nepomirljive razlike, dok je u sudskim dokumentima kao datum njihovog razdvajanja označen 28. jul 2025. godine.

Iako je vest o razvodu tek sada dospela u javnost, supružnici, prema navodima iz zahteva, već duže od godinu dana ne žive kao par.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da Mija traži samostalno pravno i fizičko starateljstvo nad njihovom četvorogodišnjom ćerkom Izabel, uz mogućnost da devojčica održava kontakt sa ocem. Glumica je takođe zatražila da sud nijednom supružniku ne dodeli izdržavanje.

O svim ovim zahtevima tek treba da bude odlučeno, a javnosti za sada nisu poznati konkretni razlozi zbog kojih je Mija odlučila da definitivno pokrene brakorazvodnu parnicu.

LJubav koja je preživela prvi rastanak, ali ne i sve životne oluje

NJihova ljubavna priča počela je 2012. godine, kada su se upoznali na snimanju kontroverznog filma „Nimfomanka“. Između dvoje glumaca ubrzo su se razvile emocije, ali je njihov odnos od samog početka bio daleko od mirne holivudske romanse.

Vezu su pratili burni sukobi, a jedan od njih dospeo je u javnost 2015. godine, kada je snimljena njihova svađa. Ipak, uprkos problemima, odlučili su da svoju ljubav ozvaniče.

Venčali su se u oktobru 2016. godine u Las Vegasu, ali bračna sreća nije dugo potrajala. Već 2018. njihov predstavnik potvrdio je da se rastaju i da nameravaju da se razvedu.

Međutim, njihova priča tada nije bila završena.

Dve godine kasnije ponovo su viđeni zajedno, a 2022. dobili su ćerku Izabel. Rođenje deteta predstavljalo je novo poglavlje u njihovom odnosu, a mnogi su verovali da je par konačno uspeo da pronađe stabilnost posle godina neizvesnosti.

Posebno emotivno odjeknule su Labafove izjave o supruzi, kojoj je javno pripisivao ogromnu zaslugu za to što je uspeo da prebrodi jedan od najtežih perioda svog života.

Gostujući u podkastu „Real Ones“, govorio je o tome koliko mu je značilo što je Mija ostala uz njega kada se suočavao sa ozbiljnim ličnim problemima i posledicama sopstvenog ponašanja.

Za glumca koji je godinama punio naslovne strane zbog skandala, njena podrška predstavljala je važan oslonac. Ipak, činjenica da su se ponovo spojili i postali roditelji nije bila garancija da će njihov brak opstati.

Bio je Diznijev zlatni dečak kojem su predviđali blistavu budućnost

Mnogo pre nego što je njegovo ime počelo da se povezuje sa policijskim izveštajima i sudskim postupcima, Šaja Labaf bio je jedno od najprepoznatljivijih mladih lica američke televizije.

Sa samo 14 godina dobio je glavnu ulogu u Diznijevoj seriji „Even Stevens“, u kojoj je tumačio Luisa Stivensa. NJegov talenat, komičarski instinkt i upečatljiva harizma brzo su osvojili publiku, a za svoj rad nagrađen je i prestižnom nagradom Emi.

Uspeh na televiziji otvorio mu je vrata velikih holivudskih produkcija.

Usledile su uloge u filmskom serijalu „Transformersi“, kao i u ostvarenju „Indijana Džons i kraljevstvo kristalne lobanje“, gde je zaigrao uz Harisona Forda.

Delovalo je da je pred njim karijera o kakvoj mnogi mladi glumci mogu samo da sanjaju. Imao je popularnost, novac, prepoznatljivost i priliku da sarađuje sa najvećim imenima filmske industrije.

Međutim, uporedo sa profesionalnim usponom, njegovo ponašanje van kamera postajalo je sve nepredvidljivije, a skandali su postepeno počeli da zasenjuju glumačka ostvarenja.

Papirna kesa preko glave i ponašanje koje je šokiralo Holivud

Jedan od prvih velikih profesionalnih skandala dogodio se 2013. godine, kada je Labaf priznao da je za svoj kratki film „HowardCantour.com“ neovlašćeno preuzeo priču strip-autora Danijela Klouza.

Slučaj je izazvao brojne kritike i otvorio pitanje njegovog odnosa prema tuđem umetničkom radu.

Ipak, ono što je usledilo naredne godine ostalo je jedan od najneobičnijih trenutaka u njegovoj karijeri.

Na Berlinskom filmskom festivalu 2014. godine pojavio se sa papirnom kesom preko glave, na kojoj je bila ispisana poruka da više nije slavan.

Fotografije su obišle svet, a javnost je pokušavala da razume da li je reč o umetničkom performansu, provokaciji ili izrazu njegovog sve komplikovanijeg odnosa prema popularnosti.

U istom periodu organizovao je i performans „IAMSORRY“, tokom kojeg je sedeo u prostoriji i ćutke primao posetioce. Kasnije je javno tvrdio da ga je jedna žena tokom tog događaja seksualno napala. Reč je o njegovom ličnom svedočenju o navodnom napadu.

NJegovi postupci postajali su sve češća tema medija, dok je slika nekadašnjeg Diznijevog miljenika polako ustupala mesto mnogo kontroverznijoj javnoj ličnosti.

Optužbe bivše devojke otvorile su najmračnije poglavlje njegove karijere

Najozbiljniji udarac njegovom ugledu usledio je 2020. godine, kada je pevačica FKA Tvigs, sa kojom je bio u vezi tokom 2018. i 2019. godine, podnela tužbu protiv njega.

Optužila ga je za seksualno i fizičko nasilje, kao i za emocionalno zlostavljanje tokom njihove veze.

U tužbi je iznela niz teških tvrdnji, među kojima su bile optužbe da joj je svesno preneo polno prenosivu infekciju, da joj je pretio izazivanjem saobraćajne nesreće dok su se zajedno nalazili u automobilu, kao i da ju je fizički napao na benzinskoj stanici.

Labaf je osporavao konkretne optužbe koje je pevačica iznela protiv njega, ali je istovremeno u javnim nastupima priznavao da je imao ozbiljne probleme sa alkoholom, agresijom i sopstvenim ponašanjem.

Govorio je i o tome da je povređivao ljude koji su mu bili bliski.

Sudski spor završen je privatnom nagodbom u julu 2025. godine, bez presude kojom bi bile utvrđene iznete optužbe.

Slučaj je ponovo privukao pažnju javnosti u oktobru 2026. godine, nakon što je objavljeno da je ukinuta obaveza poverljivosti predviđena nagodbom, čime je pevačici omogućeno da javno govori o svom iskustvu.

Hapšenja, alkohol i novi sukobi sa zakonom

Pored ozbiljnih optužbi koje su obeležile njegov privatni život, Labaf je tokom godina više puta imao problema sa zakonom.

Još 2014. godine uhapšen je nakon incidenta tokom predstave „Kabare“ u NJujorku, kada je njegovo ponašanje ometalo izvođenje.

Naredne godine usledilo je hapšenje zbog javnog pijanstva u Ostinu, dok je 2017. ponovo priveden nakon incidenta u Savani.

NJegovi problemi nisu se završili ni nakon javnih priznanja da želi da promeni život.

U februaru 2026. godine, tokom proslave Mardi Gra u NJu Orleansu, ponovo se našao u centru incidenta nakon sukoba ispred jednog bara.

U junu je priznao krivicu po tri prekršajne tačke za fizički napad, nakon čega mu je izrečena dvogodišnja probacija, uz šestomesečnu zatvorsku kaznu čije je izvršenje uslovljeno poštovanjem sudskih obaveza.

Bio je to još jedan događaj koji je pokazao koliko su njegovi sukobi sa zakonom nastavili da prate karijeru koju je započeo kao omiljeno lice porodične televizije.

Žena kojoj je zahvaljivao što nije odustala od njega sada bira drugačiju budućnost

U čitavoj priči o Šaji Labafu posebno mesto zauzima Mija Got, žena sa kojom je prošao kroz više raskida, pomirenja, brak i roditeljstvo.

Dok je javnost pratila njegove skandale, ona je u jednom trenutku odlučila da obnovi njihov odnos, a glumac je otvoreno govorio o značaju njene podrške.

Ipak, činjenica da je neko spreman da pruži drugu priliku ne znači da će odnos nužno opstati.

NJihova zajednička istorija pokazuje koliko su pokušavali da se vrate jedno drugom, ali i da pomirenje samo po sebi ne rešava probleme koji su prethodno doveli do rastanka.

Sada se, gotovo deset godina nakon venčanja, pred njima nalazi novo poglavlje, ovoga puta obeleženo sudskim postupkom i odlukama koje će se ticati budućnosti njihove ćerke.

Za razliku od prethodnih razlaza, kada su uspevali da obnove vezu, Mija je sada formalno zatražila okončanje braka i samostalno starateljstvo.

Ipak, važno je naglasiti da ona nije javno povezala svoju odluku o razvodu sa konkretnim incidentima ili optužbama koje su pratile Labafa.

Čovek koji je nekada imao Holivud pod nogama danas se suočava sa još jednim velikim životnim preokretom. A žena za koju je govorio da mu je pomogla da pronađe nadu u najtežim trenucima sada je odlučila da njihov zajednički život dobije drugačiji završetak.

(Stil)

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