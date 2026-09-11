SAZNALO SE ŠTA MELANIJA TRAMP MISLI O NAVODNOJ AFERI SVOG SUPRUGA, NJEN SAVETNIK SVE OTKRIO: „Ne znaju ništa o životu prve porodice“

Viši savetnik Melanije Tramp, Mark Bekman, u intervjuu sa američkom novinarkom Stelom Eskobedo otkrio je stav prve dame o navodnoj aferi Donalda Trampa i Natali Harp.

Prva dama SAD, Melanija Tramp (54), oglasila se putem svog tima i poslala poruku o sve raširenijim glasinama koje povezuju njenog supruga Donalda Trampa i njegovu izvršnu pomoćnicu Natali Harp (35). Glasine su vrhunac dostigle u avgustu, a Melanija je do sada ćutala i odlučila da ih ignoriše.

Međutim, čini se da je promenila stav i odlučila da reaguje, jasno stavljajući do znanja šta misli o navodnoj aferi svog supruga. U javnosti se u njeno ime oglasio njen viši savetnik Mark Bekman, koji je u razgovoru sa novinarkom Stelom Eskobedo preneo Melanijinu poruku.

„Liberalni mediji su smešni“, započeo je, osvrćući se na opsežno izveštavanje o bliskom odnosu Donalda i Natali.

„Oni ne znaju ništa o ličnom i privatnom životu prve dame. Čak ne odvoje ni vreme da nas pozovu u emisiju i izveštavaju o neverovatnim dostignućima naše prve dame. Ono što treba da urade jeste da se pogledaju u ogledalo, jer napadaju tu vrednu, veoma talentovanu i veoma inteligentnu osobu, Natali Harp“, nastavio je Mark.

„Opsednuti su tračevima o prvoj porodici. I mogu vam iz prve ruke reći da je vreme da počnu da budu novinari i prestanu da se bave tračevima. Mediji ne znaju ništa o životu prve porodice. Tačka. Umesto toga, stalno se vraćaju na tračeve, umesto da izveštavaju o konkretnim dostignućima koje su prva dama i predsednik ostvarili tokom proteklih godinu i po dana“, poručio je odlučno Melanijin savetnik.

First Lady Melania Trump’s exclusive senior advisor, @MarcBeckman, responds to tabloid gossip about White House aide Natalie Harp.



MSM would rather focus on gossip than cover our First Lady’s real achievements helping America’s youth. pic.twitter.com/FXl1HQzRPK — Stella Escobedo (@StellaEscoTV) September 9, 2026

Ko je Natali Harp?

JFC, Natalie Harp is creepy as hell.pic.twitter.com/CcIVuHP7LA — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) September 10, 2026

Medijska pažnja usmerena na 35-godišnju Trampovu pomoćnicu počela je u avgustu, nakon što je senator Džon Osof na jednom skupu u šali rekao da Donald Tramp „ne želi da radi svoj posao“, već da „želi da izgradi svoju plesnu dvoranu i putuje sa Natali“.

Ta opaska podstakla je javnost da se detaljnije zainteresuje za Natali, koja za Donalda Trampa radi još od 2022. godine, a njegove reči izazvale su burnu reakciju Bele kuće.

Direktor komunikacija Stiven Čang napisao je na društvenoj mreži X:

„Džon Osof mora da bude najveći gubitnik u politici. Umesto da omalovažava vredne ljude koji služe svojoj zemlji, Džon bi trebalo duboko da pogleda u svoju dušu i zapita se zašto je nesrećna osoba koja mrzi ovu zemlju.“

Kasnije je „Dejli bist“ objavio da je Natali tokom rada u Beloj kući Donaldu Trampu slala veoma lične poruke.

U jednoj od njih napisala je: „Želim da među nama uvek sve bude u redu“, dok mu je u drugoj poručila: „Ti si sve što mi je važno. Nikada ne želim da te razočaram. Hvala ti što si moj čuvar i zaštitnik u ovom životu.“

Trampov poklon od 45.000 dolara

Odnos Natali Harp i Donalda Trampa ponovo se našao u centru pažnje nakon što je u finansijskim izveštajima otkriveno da joj je Tramp poklonio 45.000 dolara. Ipak, novac je poklonio i još trojici članova svog osoblja, tako da Natali nije bila jedina.

Međutim, savezni zaposleni ne smeju da primaju naknadu mimo svoje plate, pa je portparol Bele kuće Dejvid Ingl branio Trampov potez, rekavši da predsednik, kao biznismen, „ima dugogodišnju praksu darivanja božićnih poklona ljudima iz svog okruženja, uključujući ponekad zaposlene i pomoćnike, kako tokom rada u državnoj službi, tako i dok je radio u privatnom sektoru“.

„Pokloni o kojima je reč nemaju nikakve veze sa službenim dužnostima tih osoba u vladi i u potpunosti su dozvoljeni prema relevantnim pravnim i etičkim pravilima“, dodao je tada Dejvid.

(Gloria.hr)

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