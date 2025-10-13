SIMPTOMI NEDOSTATKA MAGNEZIJUMA: Manjak važnog minerala utiče na svakodnevni život

Iako je izuzetno važan, istraživanja pokazuju da 15 do 20 posto ljudi, pa i u razvijenim zemljama, ne unosi dovoljno magnezijuma.

Mnogi ne primjećuju prve znakove manjka sve dok simptomi ne postanu ozbiljniji i ne počnu da utiču na svakodnevni život.

Učestali grčevi i trzaji mišića

Ako vam se često javljaju neprijatni grčevi u listovima, stopalima ili očnim kapcima, to može biti znak da vam nedostaje magnezijum. Ovaj mineral pomaže regulisanje nivoa kalcijuma i omogućava normalno stezanje i opuštanje mišića. Kada ga nema dovoljno, mišići mogu da počnu da se nekontrolisano trzaju ili grče.

Osećaj hroničnog umora

Stalni umor, čak i kad spavate dovoljno, može biti povezan s nedostatkom magnezijuma. On je važan za pretvaranje hrane u energiju. Ako ga nema dovoljno, telo sporije proizvodi energiju, pa možete da se osećate iscrpljeno, bezvoljno i sporo, čak i bez očiglednog razloga.

Nepravilan rad srca

Manjak magnezijuma može da utiče na srčani ritam. Preskakanje otkucaja, osećaj da srce kuca prebrzo ili nepravilno, mogu biti znak upozorenja. S obzirom na to da magnezijum reguliše električne signale u srcu, njegov manjak može da izazove aritmije. Ako osetite takve promene, svakako se javite doktoru.

Gubitak apetita i mučnina

Ako vam se apetit naglo smanjio, a osećate i mučninu, moguće je da je razlog nedostatak magnezijuma. Iako ovakve promene često povezujemo s umorom ili stresom, mogu ukazivati na poremećaje u metabolizmu i proizvodnji energije. U težim slučajevima može doći i do povraćanja.

Promene raspoloženja i teskoba

Magnezijum utiče i na rad mozga. Kada ga nema dovoljno, mogu da se pojave simptomi poput razdražljivosti, teskobe ili potištenosti. Ovaj mineral učstvuje u regulisanju hormona i neurotransmitera, pa njegov manjak može da poremeti emocionalnu ravnotežu i poveća osetljivost na stres.

(Index.hr)