SLAVSKA SARMA KAKVA SE SPREMALA I PRE 100 GODINA; Jedini recept koji vam je potreban!

Sarma je nezaobilazan deo svake slavske trpeze i jedno od onih jela koje okuplja porodicu oko stola. Tradicionalno se sprema od kiselog kupusa i mlevenog mesa, a njen bogat ukus i miris stvaraju onaj pravi praznični duh.

Dobra slavska sarma mora da se krčka polako, da se ukusi sjedine i da meso bude sočno, a list kupusa mekan i pun arome.

Sastojci:

1 veća glavica kiselog kupusa

800 g mešanog mlevenog mesa (svinjsko i juneće)

100 g pirinča

2 glavice crnog luka

2 šargarepe (opciono)

2 kašike aleve paprike

1 jaje

So i biber po ukusu

Suvo meso, rebra ili kobasica (po želji)

2 lista lovora

1 kašika masti ili ulja

Parče suve slanine (za dodatni ukus)

Par zrna bibera

Voda ili supa po potrebi

Priprema:

Kupus rastavite na listove i isperite ako je previše kiseo. Odstranite zadebljane delove na korenu lista. U tiganju propržite sitno seckani crni luk i rendanu šargarepu na malo masti dok ne omekšaju. Dodajte mleveno meso, začinite solju, biberom i alevom paprikom, pa kratko propržite. Sklonite sa vatre, dodajte opran pirinač i jaje, pa dobro izmešajte.

Na svaki list kupusa stavite kašiku-dve nadeva, uvijte sarme i ređajte ih u šerpu. Na dno šerpe stavite nekoliko listova kupusa i parče slanine ili suvog mesa, a zatim poređajte sarme gusto jednu do druge. Između redova možete dodati još suvog mesa i list lovora. Na kraju pokrijte ostatkom listova kupusa.

Nalijte vodom ili supom toliko da sarme budu pokrivene. Poklopite i kuvajte na laganoj vatri najmanje 2–3 sata, a najbolja je ako se lagano krčka i duže. Po želji, poslednjih pola sata možete je staviti i u rernu da se zapeče.

Sarma je još ukusnija sutradan, kada se svi ukusi prožmu, i zato je savršena za slavsku trpezu – toplo jelo koje spaja tradiciju i domaću ljubav u svakom zalogaju.

