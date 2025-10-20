Oglas
SLAVSKA SARMA KAKVA SE SPREMALA I PRE 100 GODINA; Jedini recept koji vam je potreban!

Sarma je nezaobilazan deo svake slavske trpeze i jedno od onih jela koje okuplja porodicu oko stola. Tradicionalno se sprema od kiselog kupusa i mlevenog mesa, a njen bogat ukus i miris stvaraju onaj pravi praznični duh.

1760951028_8f8ff47bd5815b3518d1e2ca78bbf19b0319012e.jpg
Foto: Shutterstock
Dobra slavska sarma mora da se krčka polako, da se ukusi sjedine i da meso bude sočno, a list kupusa mekan i pun arome.

Sastojci:

  • 1 veća glavica kiselog kupusa
  • 800 g mešanog mlevenog mesa (svinjsko i juneće)
  • 100 g pirinča
  • 2 glavice crnog luka
  • 2 šargarepe (opciono)
  • 2 kašike aleve paprike
  • 1 jaje
  • So i biber po ukusu
  • Suvo meso, rebra ili kobasica (po želji)
  • 2 lista lovora
  • 1 kašika masti ili ulja
  • Parče suve slanine (za dodatni ukus)
  • Par zrna bibera
  • Voda ili supa po potrebi

Priprema:

Kupus rastavite na listove i isperite ako je previše kiseo. Odstranite zadebljane delove na korenu lista. U tiganju propržite sitno seckani crni luk i rendanu šargarepu na malo masti dok ne omekšaju. Dodajte mleveno meso, začinite solju, biberom i alevom paprikom, pa kratko propržite. Sklonite sa vatre, dodajte opran pirinač i jaje, pa dobro izmešajte.

Na svaki list kupusa stavite kašiku-dve nadeva, uvijte sarme i ređajte ih u šerpu. Na dno šerpe stavite nekoliko listova kupusa i parče slanine ili suvog mesa, a zatim poređajte sarme gusto jednu do druge. Između redova možete dodati još suvog mesa i list lovora. Na kraju pokrijte ostatkom listova kupusa.

Nalijte vodom ili supom toliko da sarme budu pokrivene. Poklopite i kuvajte na laganoj vatri najmanje 2–3 sata, a najbolja je ako se lagano krčka i duže. Po želji, poslednjih pola sata možete je staviti i u rernu da se zapeče.

Sarma je još ukusnija sutradan, kada se svi ukusi prožmu, i zato je savršena za slavsku trpezu – toplo jelo koje spaja tradiciju i domaću ljubav u svakom zalogaju.

(Direktno)

BONUS VIDEO;

 

