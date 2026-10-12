SPAVAO SA POLA HOLIVUDA, A JEDINU LJUBAV NIKAD NIJE ZAPROSIO: Voleli se 20 godina, a posle raskida oboje su bili nesrećni

Prošle su decenije, ali Al Paćino nikada nije zaboravio ženu koja mu je promenila život.

Kada je 1971. godine dvadesetpetogodišnja Dajen Kiton stigla na set filma "Kum" kako bi zaigrala Kej Adams, devojku i kasniju suprugu Majkla Korleonea, preko puta nje stajao je Al Paćino.

U to vreme bio je relativno nepoznat glumac, za čiji se angažman reditelj Fransis Ford Kopola lavovski borio protiv volje studija. Privlačnost i hemija među njima bile su trenutne i silovite.

"Bila sam luda za njim"

"Bila sam luda za njim. Šarmantan, urnebesan, neprestano pričljiv. Postojao je deo njega koji je delovao kao izgubljeno siroče, kao neki ludi idiot-naučnik. I oh, bio je prelep!", prisetila se godinama kasnije Dajen.

Do 1974. godine i snimanja drugog nastavka "Kuma", postali su par. Ono što je usledilo bila je skoro dve decenije duga, turbulentna i intenzivna romansa. Međutim, od samog početka delila ih je nepremostiva razlika: Dajen je želela brak, posvećenost i zajednički dom. Al, obeležen teškim detinjstvom i sopstvenim demonskim strahovima od vezivanja, nije mogao da joj to pruži.

Postavila mu ultimatum

Kada mu je naposletku postavila ultimatum - odgovor je i dalje bio "ne". Zauvek su stavili tačku na svoju vezu oko 1990. godine, odmah po završetku snimanja trećeg dela "Kuma".

Zauvek ostali nevenčani

Zanimljivo je da se nakon raskida nijedno od njih nikada nije venčalo. Dajen je u svojim pedesetim godinama usvojila dvoje dece i nastavila život kao samohrana majka. Paćino je dobijao decu s drugim partnerkama, ali pred oltar nikada nije stao.

U vezi sa 57 godina mlađom dobio dete

Slavni glumac je poslednjih godina u vezi sa 57 godina mlađom Nur Afalom, a dobio je i svoje četvrto dete sa njom u 84. godini. O njihovom odnosu se dosta spekuliše u javnosti, pa društeven mreže preplavljuju njihovi paparaco snimci, ali i komentari u kojima se isčuđavaju njihovom veliko razlikom u godinama.

Paćino je u različitim vezama tokom godina dobio četvoro dece, a više o njegovom ljubavnom životu pročitajte u tekstu: Spavao s pola Holivuda, a oduvala ga jugoslovenska starleta: Jedna raskinula jer je mator, on našao 57 godina mlađu

Ipak, duboka povezanost sa Dajen nikad nije nestala

Kada je Kiton 2017. godine primala nagradu Američkog filmskog instituta za životno delo, na scenu Dolbi teatra izašao je upravo Al Paćino - čovek koji izuzetno retko govori o privatnom životu.

Pred prepunom salom podsetio je na reči koje mu je nekada davno šapnula pre jednog intervjua: "Šta god da radiš, nemoj reći da si umetnik", a zatim je pogledao u oči i pred svima poručio:

"Ti jesi umetnica, Di. Ti si velika umetnica. Volim te. Zauvek."

Reči koje slamaju srce

Kada je Dajen Kiton preminula u 79. godini, Paćino se nalazio na snimanju filma u Parizu. Vest o njenom odlasku duboko ga je potresla, a saopštenje koje je izdao ogolilo je njegovu dušu:

"Dajana je bila moj partner, moj prijatelj i neko ko mi je donosio sreću. Uticala je na pravac mog života u više navrata. Iako je prošlo više od tri decenije otkako nismo zajedno, sećanja su ostala živa, a sa njenom smrću vratila su se silom koja je i bolna i dirljiva. Živela je bez ograničenja. Mogla je da leti – i u mom srcu, uvek će."

Najviše žali za jednim

Izvori bliski holivudskom doajenu otkrili su da Paćino danas najviše na svetu žali što je nije zaprosio dok je imao priliku. Danas, bez zadrške, priznaje ono što su mnogi godinama naslućivali - Dajen Kiton bila je jedina i najveća ljubav njegovog života.

(Mondo)

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