ŠTA NAM DONOSI SUPERMESEC 7. OKTOBRA? Spremite se za akciju - ovo je idealan period da završite započeto i napravite preokret u životu

Supermesec nastaje kada se Mesec nađe najbliže Zemlji, pa deluje veće, svetlije i moćnije nego inače

1759826924_shutterstock_311299340.jpg
Foto: Shutterstok
Pun Mesec u oktobru 2025. godine biće sve samo ne običan — 7. oktobra nas očekuje prvi Supermesecu godini, i to u vatrenom znaku Ovna, što znači da dolazi talas energije, strasti i unutrašnje snage.

Ovaj astronomski fenomen nastaje kada se Mesec nađe najbliže Zemlji, pa deluje veće, svetlije i moćnije nego inače. Tradicionalno poznat kao „žetveni Mesec”, označava vreme kada se sabira sve što je posejano — kako u poljima, tako i u životu. To je trenutak bilansa, zahvalnosti i jasnih odluka.

Energija punog Meseca u Ovnu

Supermesec u Ovnu donosi hrabrost, samopouzdanje i potrebu za akcijom. Ovo je idealan period da završite započeto, napravite preokret ili konačno stanete iza onoga što želite. Vatrena priroda Ovna tera nas da izađemo iz zone komfora, donesemo važne odluke i preuzmemo inicijativu — ali i da pazimo da ne reagujemo impulsivno.

Ovan vlada prvim koracima i novim počecima, pa ovaj pun Mesec označava i emocionalno i energetsko resetovanje. Mnogi će osetiti potrebu da se oslobode onoga što ih sputava — bilo da su to stari odnosi, loše navike ili unutrašnje sumnje.

Dublje značenje Supermeseca

Kako je ovo prvi od tri Supermeseca u 2025. godini, njegov uticaj se smatra posebno snažnim.

7. oktobar – Žetveni Mesec: vreme zahvalnosti i završetka životnih ciklusa.

5. novembar – Mesec dabra: simbol pripreme i jačanja doma i porodičnih odnosa.

4. decembar – Hladni Mesec: donosi tišinu, introspekciju i duhovno čišćenje.

Svaki od ovih Supermeseca pojačaće uticaje koji su već prisutni — emocije, planove, intuiciju i želju za promenom.

Zaključak

Pun Mesec u Ovnu poziva vas da budete hrabri i verujete sebi. Ovo je trenutak da se suočite sa sobom, završite ono što vas opterećuje i otvorite prostor za nove početke. Ako ikada postoji vreme da se odvažite na veliki korak — 7. oktobar je dan za to.

