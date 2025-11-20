Oglas
Komentari: 0

STARO ŽENSKO IME KOJE DONOSI SREĆU I USPEH: Ima prelepo značenje i jaku simboliku, popularno je i u Srbiji

Pogledajte koje žensko starinsko ime koje donosi uspeh i sreću.

1763640777_shutterstock_80357785.jpg
Foto: Shutterstok
Poslednjih desetak godina sve je više roditelja u Srbiji koji svojim ćerkama daju ime Iskra. Prema nekim izvorima, ovo ime je slovenačkog porekla i simbolizuje devojčice koje su temperamentne i kreativne, koje unose svetlost i pozitivnu energiju i koje kroz život prati sreća.

Poreklo i značenje imena Iskra

Osim u Sloveniji, ime Iskra veoma je popularno i u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj.

Po jednoj teoriji, nastalo je od imenice iskra, odnosno varnica, koja se odvajkada dovodi u vezu sa iznenadnim, pozitivnim promenama. Kako varnice iskaču iz vatre i nagoveštavaju dobre vesti i potencijalno bogatstvo, tako se smatra da će i devojčice koje ponesu ovo ime biti vesnici pozitivnih promena, “grejati srce i dušu”, donositi dobre vesti i biti pokretači velikih promena za opštu dobrobit u svom okruženju.

Postoji, takođe, i teza da je ime Iskra nastalo od bugarskog imena Iskren, što znači "odan", "veran", "lojalan", "ljubazan", "pravdoljubiv".

Konačno, prema nekim izvorima, ime Iskra je ruskog porekla i nastalo je dvadesetih godina prošlog veka, a u prenesenom značenju označava "onu koja donosi svetlost".

Zanimljivosti

Ovo je jedno od retkih ženskih imena koje nema nadimak.
U susednoj Hrvatskoj 2. mart je dan posvećen svim Iskrama, odnosno njihov imendan.
Ukoliko znate neku Iskru, pošaljite joj ovu priču o značenju njenog imena.
Ime Iskra zaista nosi težinu sudbine i svetlosti. Bilo da potiče od reči "iskra" (varnica koja nagoveštava bogatstvo) ili označava "odanost", devojčice koje ponesu ovo prelepo starinsko ime predodređene su da budu pokretači pozitivnih promena i da donose sreću u svoje okruženje.

(Krstarica)

