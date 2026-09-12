STIGAO JE URAN U BLIZANCIMA: Trajaće 5 meseci, a najviše će uticati na 4 horoskopska znaka

Evo na koje će znakove retrogradni Uran u Blizancima najviše delovati.

Uran je počeo svoje retrogradno kretanje u polju Blizanaca juče 10. septembra i biće tu do 8. februara.

Uran je povezan sa iznenadnom svešću, nekonvencionalnim mislima i slobodom. Blizanci s druge strane upravljaju kontrolom nad informacijama, komunikacijom, idejama i našoj percepcijom okruženja.

Uran u Blizancima donosi revoluciju koja prvo kreće u mislima, a četiri horoskopska znaka bi mogla da se muče na tom putu da ignorišu staromodni način razmišljanja, piše timesofindia.indiatimes.com.

Na koje znake će retrogradni Uran u Blizancima najviše uticati?

Blizanci: Prestanite da verujete da morate stalno da izmišljate sebe

Blizanci mogu najoštrije da osete retrogradnost. Pazite koliko često menjate pozicije kada neko drugi kaže da će učiniti isto. Možda ćete želeti da promenite i način razmišljanja, pa da nastavite da tražite nove informacije umesto da delujete na osnovu onoga što je poznato.

Retrogradnost Urana može otkriti mentalni nemir koji je pogrešno pomešan sa radoznalošću. Stari identitet, stil komunikacije ili lično uverenje mogu biti dovedeni u pitanje. Odgovor koji se probija dolazi onda kada vam nije potreban.

Device: Perfekcionizam bi konačno mogao da izgubi moć

Device obožavaju pripreme, ali one mogu za nekoga da budu ciklus koji nema kraja prepravkama.

Jedna rečenica vas može naterati da odložite podnošenje nedavne prijave. Imate opciju da odložite potez u karijeri dok ne ispitate sve rizike.

Uran u Blizancima dovodi u pitanje ovu potrebu za apsolutnom sigurnošću..

Kroz profesionalno iskustvo između septembra 2026. i februara 2027. godine, možda ćete postati svesni značajne energije koja je uložena da se izbegnu greške.

Mentalni obrazac koji prekidate u toku retrogradnog Urana je jednostavan: Ne morate sve da imate savršeno pre nego što počnete.

Strelac: Jedno verovanje o vezama bi moglo da se sruši

Ovo retrogradno kretanje je pogotovo značajno za partnerstva zato što je Strelac nasuprot Blizancima. Možda ćete otkriti da su stare ideje o ljubavi uticale na svaku vašu vezu.

Vi smatrate da posvećenost ne znači slobodu. Neslaganje može dovesti do toga da vezu vidite kao nesavršenu. Neki će možda ipak izabrati one koji potkrepljuju poznatu naraciju o poverenju, a neobičan razgovor bi mogao da otkrije obrazac.

Prava promena bi mogla da bude da ne pronađete uopšte osobu koju tražite. A moglo bi da počne ispitivanjem uverenja koje unosite u svaku interakciju.

Ribe: Prestanite da pretpostavljate da je svaka misao osećaj

Ribe brzo menjaju raspoloženja.

Senzitivnost će vam otežati da uspostavite razliku između intuicije i anksioznosti. Retrogradni Uran bi mogao da vrati u žižu neki mentalni obrazac o porodici, detinjstvu ili emocionalnoj sigurnosti. Mogli biste da shvatite da je fobija s kojom ste se borili dugo vremena zapravo vlasništvo druge osobe.

Finansijske brige vaših roditelja mogle bi da oblikuju vaše finansije. Možda automatski strah od promene potiče iz nestabilnog detinjstva.

Uran u Blizancima može poremetiti ovo mentalno nasleđe. Za Ribe, sve bi moglo početi tako što ćete se zapitati odakle dolazi misao pre nego što joj dozvolite da utiče na vaš sledeći potez.

(Glossy)

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